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معلومات عن واقعة تفجير مديرية جنوب سيناء بعد إيداع حيثيات "بيت المقدس"

الإثنين، 23 مارس 2020 06:00 ص
معلومات عن واقعة تفجير مديرية جنوب سيناء بعد إيداع حيثيات "بيت المقدس" المستشار حسن فريد ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضي بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

ومن الجرائم التى ارتكبها المتهمون والتى حصدت 3 شهداء من أبناء الوطن واقعة تفجير مديرية أمن جنوب سيناء، وذكرت الحيثيات العديد من المعلومات حول تلك الواقعة منها..

1 ـ الواقعة حدثت فى 7 أكتوبر من عام 2013 بسيارة مفخخة.

2 ـ مؤسس التنظيم سلم السيارة المفخخة للانتحاري محمد حمدان بمدينة الطور.

3 ـ خلف الانفجار عن وقوع 3 قتلى والعديد من المصابين

4 ـ الانفجار خلف خسائر مادية بمبنى المديرية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة، وضمت جرائم المتهمين وقائع اغتيال لمواطنين وضباط وأفراد شرطة.


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