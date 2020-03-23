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مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

الإثنين، 23 مارس 2020 11:21 ص
مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب - أحمد يعقوب

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أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تقرر مد مهلة تقديم الاقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين  بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها فى 31 مارس 2020،  حتى 16 أبريل  القادم، وذلك حرصاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين وحفاظا على سلامتهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
 
يأتي هذا في إطار الاجراءات الإحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة ، وحفاظا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، ولمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وأشار عبد القادر، أن المصلحة قد قامت بإلغاء رسوم دخول الأفراد على الشبكــــــة الإلكترونية لتقديم الإقرارات ( لهذا الموسم فقط ) ، وذلك لتشجيعهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً ، وتفادياً للزحام بالمأموريات، مناشداً المموليين من الأشخاص الطبيعيين الإستفادة من هذه الخدمة وتقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيا.
 
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أنه يمكن لجميع الممولين إذا واجهتهم أى مشكلة عند تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً الإتصال بالخط الساخن لمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة، وهو 16395 والذى سيقدم كل الدعم والمساعدة لتقديم الٌإقرارات الضريبىة إلكترونياً والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات من خلال مجموعة  مدربة ومتميزة من العاملين بالمصلحة  ، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً يوميا عدا الجمعة والسبت.
 
جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب سبق ومدت مهلة تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين حتى 9 أبريل القادم.
  
وأكد عبد القادر، أن وزارة المالية و مصلحة الضرائب تبذل كل الجهد من أجل التيسير على الممولين ، وخاصة ونحن بموسم تقديم الإقرارات الضريبية ، وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم لحل أية مشكلات تواجههم عند تقديم إقراراتهم الضريبية ، موضحاً أن هناك مكاتب لخدمة الممولين بجميع مأموريات المصلحة البالغ عددها 239 مأمورية علي مستوي الجمهورية لتيسير تقديم الاقرارات ، والرد علي جميع الاستفسارات وتوعية الممولين بمزايا قانون الضرائب علي الدخل وما يتضمنه من تيسيرات ، ومساعدتهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً .
 
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أنه في إطار التعاون والتنسيق بين مصلحة الضرائب والغرف التجارية لخدمة المجتمع التجاري ، فإنه يمكن للممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية الورقية أوالإلكترونية بمكاتب الإرشاد الضريبي بالغرف التجارية بجميع محافظات الجمهورية ، حيث يتواجد بها عاملون من ذوي الخبرة والكفاءة في آلية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً والإجابة علي أية اسئلة لهم أو استفسارات ، هذا بالإضافة إلى المأموريات المختلفه وذلك منعاً للتزاحم بالمأموريات الضريبية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. 
 
وتناشد مصلحة الضرائب جميع الممولين عدم الانتظار الي نهاية المدة التي تم إقرارها لتقديم اقراراتهم الضريبية حتى لا يحدث تكدس وازدحام بالماموريات الضريبية حفاظا على سلامتهم.

رضا عبد القادر

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

الاقرارات الضريبية

فيروس كورونا

مصلحة الضرائب

الضرائب

اليوم السابع بلس

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