اليوم السابع
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مصرى بالخارج يستجيب لـ "تحدي الخير" ويتبرع بـ 100 ألف دولار لصندوق "تحيا مصر"

الإثنين، 23 مارس 2020 11:54 ص
مصرى بالخارج يستجيب لـ "تحدي الخير" ويتبرع بـ 100 ألف دولار لصندوق "تحيا مصر" المهندس تامر هدايت أحد المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"
كتب محمود راغب

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استجاب المهندس تامر هدايت، أحد المشاركين فى مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والمدير الإقليمى فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط  لإحدى الشركات الأمريكية الأمريكية، لدعوة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والخاصة بـ"تحدي الخير"، حيث أعلن فى رسالة مصورة المشاركة فى هذه المبادرة الخيرية من خلال التبرع مبلغ 100 ألف دولار.

وقال المهندس تامر هدايت: "إن ما يشهده العالم فى تلك المرحلة من انتشار لفيروس كورونا، يضعنا جميعا أمام مسئولية التكاتف وتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة لأهلنا فى مصر، حتى نتمكن من مساعدة الحكومة المصرية فى تلك الأزمة العالمية، وما ستخلفه ذلك من تراجع على كافة المستويات خاصة الاقتصادى، ليحتم ذلك على الجميع الوقوف صفا واحدا لدعم الشعب المصرى فى تلك المرحلة"، كما قدم دعوة لكافة المستثمرين المصريين بالخارج للمشاركة فى تحدى الخير لمساعدة العمالة غير المنتظمة فى هذا التوقيت.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن بالغ شكرها لقبول المهندس تامر هدايت المشاركة فى "تحدى الخير" الخاص برعاية الأسر المصرية والعمالة غير المنتظمة فى تلك المرحلة التى تواجه فيها مصر خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وطلبت وزيرة الهجرة بدفع المبلغ في حساب صندوق "تحيا مصر"، والمعلن رسميًا برقم 037037 فى جميع البنوك المصرية، لصالح صندوق الكوارث والأزمات ولدعم العمالة غير المنتظمة.

وجددت الوزيرة دعوتها لكافة المصريين بالخارج للمشاركة في "تحدي الخير" لدعم الأسر المصريين غير القادرة وكذلك العمالة غير المنتظمة التي تضررت نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم، من خلال حساب صندوق "تحيا مصر" المخصص لمواجهة الأزمات والكوارث رقم 037037 للحساب في كافة البنوك المصرية وعلى الموقع الرسمي للصندوق  shorturl.at/kwGOS، موضحة أن الوزارة ستستقبل فيديوهات المشاركين للإعلان عنها.
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