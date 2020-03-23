مصانع المحلة تمنح العمال اجازات لنهاية الشهر للحد من انتشار فيروس كورونا

الغربية – عادل ضرة

قرر عدد من أصحاب المصانع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، منح العمال إجازات حتى نهاية الشهر الجارى، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كإجراء وقائى واحترازى حفاظا على صحة وسلامة العمال.

وحرص أصحاب المصانع الكبرى بمدينة المحلة والتى تضم آلاف العمال منحهم إجازات حتى نهاية الشهر، بأجر كامل، وصرف رواتبهم كاملة قبل تعليق العمل بالمصانع.

حيث أعلن المهندس صلاح السجاعى منح جميع العاملين بمجموعة شركاته اجازة مفتوحة حتى أول ابريل او لحين إشعار آخر مع صرف جميع مرتبات العاملين كاملة فى مواعيدها.

يأتى ذلك تزامنا مع قرار مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بإيقاف العمل داخل جميع المصانع ومنح 14ألف عامل إجازة حتى نهاية الشهر أو لحين إشهار اخر بعد ظهور حالتى اشتباه بفيروس كورونا.

يأتى ذلك بعد اتصالات اجريت بين المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة، وهشام توفيق وزير قطاع الاعمال، والدكتور احمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وأوصى الوزير بمنح عمال الشركة إجازه حتى نهاية الشهر الجارى حفاظا على العمال والحد من انتشار فيروس كورونا.

كان هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، أكد أن الوضع مطمئن إلى حد كبير فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا، لافتا أننا أخذنا كافة الاحتياطات من أسبوع ضد فيروس كورونا بتكليف من الحكومة، ولا سيما ان لدينا 209 الاف عامل والأولية لصحة العاملين.

وحددت إدارة الشركة غدا الثلاثاء لصرف مرتبات عمال اليومية ومصنع الملابس، والأربعاء لصرف مرتبات قطاع الغزل، والخميس 26مارس لصرف مرتبات باقى قطاعات واقسام الشركة، على ان يكون الصرف بداية من الساعة العاشرة صباحا وذلك عن طريق الاكشاك

وطالب مجلس إدارة الشركة عمال الشركة باتباع القواعد الصحية وعدم التزاحم حرصا على الصحة والسلامة لجميع ابناء الشركة الاوفياء.