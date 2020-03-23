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مستشفيات قنا الجامعية تخفض العمل بالعيادات الخارجية 50% بسبب كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 02:41 م
مستشفيات قنا الجامعية تخفض العمل بالعيادات الخارجية 50% بسبب كورونا مستشفيات قنا الجامعية
قنا - وائل محمد

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أعلن الدكتور محمد يوسف أحمد مدير عام مستشفيات قنا الجامعية إيقاف العمل بالعيادات الخارجية بنسبة 50% بعيادات الرمد والأنف والأذن والحنجرة والجلدية والتناسلية والروماتيزم والعلاج الطبيعى والتأهيل وجراحات السمنة وجراحة المناظير وجراحة الوجه والفكين وعيادات الأطفال التخصصية وجراحة الأطفال ومسالك الأطفال.

وأضاف الدكتور محمد يوسف أن هذا الإجراء يأتى ضمن العديد من الإجراءات الاحترازية التى تتخذها مستشفيات قنا الجامعية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطواقم الطبية والعاملين والمرضى تبعاً لما أقره المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وتوجيهات الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور حمدى حسين عميد كلية الطب بقنا بوسائل التطهير المختلفة بصفة دورية.

كما أكدت الدكتورة إسراء عباس عبد الله المدير التنفيذى لوحدة مكافحة العدوى على استمرار العمل لتأمين جميع طواقم العمل والمرضى ضد الإصابة بتوفير الواقيات الشخصية والتدريب على استخدامها واستخدام جميع وسائل التوعية والإرشاد وذلك طبقاً الى البروتوكولات الواردة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وأضاف الدكتور سامر سعد فؤاد المشرف العام على الصحة والسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل أن حملة تطهير جميع منشآت المستشفيات الجامعية مازالت مستمرة باستخدام المواد المطهرة للرش والتعقيم بصفة يومية وتأمين جميع الاسطح والمواد التى يمكن من خلالها انتقال الفيروس.

فى سياق أخر أعلنت جامعة جنوب الوادي، منع زيارة المرضى بالأقسام الداخلية بجميع مستشفيات قنا الجامعة لآجل غير مسمى.

وقالت الجامعة فى بيان لها، إن القرار بمنع الزيارات يأتى فى ضوء الخطة القومية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19، وفى ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي، وإعلاء لمصلحة المريض.

وأشارت إلى أن مستشفيات جامعة جنوب الوادى قررت منع زيارة المرضى لآجل غير مسمى مع الاكتفاء بمرافق واحد مع كل مريض على مدار اليوم.

 

 

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