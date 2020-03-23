مستثمري العاشر تناقش التعاون مع الصحة و الإجراءات الوقائية وتقديم التوعية

الشرقية فتحية الديب

شارك الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فى اجتماع لجنة الصحة بجمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان بحضور الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور محى حافظ رئيس لجنة الصحة، والدكتورة عزه قطب مديرة الإدارة الصحية، وممثلى عن رجال الأعمال بمدينة العاشر، ومدير مستشفى التأمين الصحى، وبعض ممثلى المستشفيات الخاصة بالعاشر.

وتم مناقشة الإجراءات الوقائية المتبعة، والإمكانات المتاحة، وسبل التعاون بين الصحة، وجمعية المستثمرين، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه إصاباتها بالفيروسات التنفسية، بالمستشفيات الخاصة، ومصانع العاشر، وتقديم التوعية والتثقيف الصحى للعاملين بالمصانع ، والمواطنين بمدينة العاشر من رمضان .

وفى سياق متصل، قام الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بزيارة لمستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان يرافقه مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان لمتابعة إستعدادت المستشفى الوقائية ، وخطة العمل فى إستقبال أى حالات مشتبه إصابتها بالأمراض التنفسية ، ومتابعة تجهيز غرف العزل بها ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية بالمستشفى ، والتأكد من عدم تكدس المرضى بالمستشفى عند تلقى الخدمة الطبية بها ، وخاصة عند شباك التذاكر ، وتقديم التوعية الصحية لهم ، والتنبيه بترك مسافات لا تقل عن متر بين كل مريض وآخر .

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن هذه الإجراءات تأتى ضمن خطة الدولة الوقائية فى ظل الظروف الراهنة، للتأكد من جاهزية المستشفيات، وتجنب إنتشار العدوى من الفيروسات التنفسية ، خاصة فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على المواطنين بالمحافظة .