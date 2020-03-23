اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 05:35 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مستثمري العاشر تناقش التعاون مع الصحة و الإجراءات الوقائية وتقديم التوعية

الإثنين، 23 مارس 2020 05:17 م
مستثمري العاشر تناقش التعاون مع الصحة و الإجراءات الوقائية وتقديم التوعية جانب من الاجتماع
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فى اجتماع لجنة الصحة بجمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان بحضور الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور محى حافظ رئيس لجنة الصحة، والدكتورة عزه قطب مديرة الإدارة الصحية، وممثلى عن رجال الأعمال بمدينة العاشر، ومدير مستشفى التأمين الصحى، وبعض ممثلى المستشفيات الخاصة بالعاشر.

وتم مناقشة الإجراءات الوقائية المتبعة، والإمكانات المتاحة، وسبل التعاون بين الصحة، وجمعية المستثمرين، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه إصاباتها بالفيروسات التنفسية، بالمستشفيات الخاصة، ومصانع العاشر، وتقديم التوعية والتثقيف الصحى للعاملين بالمصانع ، والمواطنين بمدينة العاشر من رمضان .

وفى سياق متصل، قام الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بزيارة لمستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان يرافقه مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان لمتابعة إستعدادت المستشفى الوقائية ، وخطة العمل فى إستقبال أى حالات مشتبه إصابتها بالأمراض التنفسية ، ومتابعة تجهيز غرف العزل بها ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية بالمستشفى ، والتأكد من عدم تكدس المرضى بالمستشفى عند تلقى الخدمة الطبية بها ، وخاصة عند شباك التذاكر ، وتقديم التوعية الصحية لهم ، والتنبيه بترك مسافات لا تقل عن متر بين كل مريض وآخر .

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن هذه الإجراءات تأتى ضمن خطة الدولة الوقائية فى ظل الظروف الراهنة، للتأكد من جاهزية المستشفيات، وتجنب إنتشار العدوى من الفيروسات التنفسية ، خاصة فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على المواطنين بالمحافظة .

 


مصر

اخبار مصر

الشرقية

الصحة

جمعية المستثمرين

العاشر من رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة