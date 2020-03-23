محمد بن زايد يوجه قضاء أبوظبى بإيقاف تنفيذ الإخلاءات فى القضايا الإيجارية

إيمان حنا

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، دائرة القضاء في أبوظبي بإيقاف تنفيذ أي إخلاء في القضايا الايجارية وكل قيد جديد أو إصدار إجراءات تنفيذية من ضبط وإحضار وحبس وحجوزات على الحسابات البنكية والسيارات والأسهم والعقارات لمدة شهرين من تاريخه، باستثناء قضايا النفقة وقضايا التنفيذ العمالى، وفق البيان الإماراتية.

وتهدف المبادرة إلى تخفيف الضغوط عن فئات المجتمع كافة خلال هذه الظروف التي يمرون بها.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أعلنت اليوم في إحاطتها الإعلامية حول مستجدات الإجراءات المتخذة في دولة الإمارات للتعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها إلى 198 حالة.

تم الإعلان بحضور المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي لدولة الامارات، الدكتورة فريدة الحوسني، وتم عقد الإحاطة إلكترونياً بهدف اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتجنب التجمعات.

وأعلنت الدكتورة فريدة الحوسني، أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة تشمل شخص من الفلبين والعراق وتونس وسوريا والكويت وإيطاليا وبيرو وأثيوبيا ولبنان والصومال وبريطانيا والسودان ومصر وايرلندا وروسيا والجبل الأسود وفرنسا وبولندا.

كما تضمنت الحالات الجديدة شخصين من كندا و 3 أشخاص من بنغلاديش و4 أشخاص من كل من باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، و 7 أشخاص من كل من الإمارات والهند. وتتضمن الحالات الجديدة حالة عائدة من خارج الدولة لم تلتزم بالحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة الفحص الطبي، وتسببت في نقل العدوى إلى 17 من المخالطين من الأهل والأصدقاء وزملاء عمل.

وأكدت الدكتورة الحوسني تعافي 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى. الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من النيبال، وشخص من إيران وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 41.

وقالت الحوسني إن جميع الحالات معزولة حالياً، وجارٍ التعامل معها وتقديم كامل الخدمات الصحية لهم وفق الإجراءات المعتمدة.

وأشارت الحوسني إلى أهمية الحجر الصحي وقالت: "رسالة مهمة لكل شخص يعيش على هذه الأرض، دارنا وأهلنا وشعبنا أمانة، وقيادتنا حملتنا جميعاً مسؤولية للحفاظ على هذه الأمانة. لا وقت للمجاملة على حساب صحتنا وصحة أهلنا ومجتمعنا".