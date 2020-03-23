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محافظ قنا يتابع إجراءات تجهيز مستشفى قفط التعليمى للحجر الصحى

الإثنين، 23 مارس 2020 12:52 م
محافظ قنا يتابع إجراءات تجهيز مستشفى قفط التعليمى للحجر الصحى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا - وائل محمد

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تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إجراءات تجهيز مستشفى قفط التعليمى كمستشفى للحجر الصحى لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا طبقا لمعايير الحجر الصحي، رافقه في الزيارة الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا وعدد من الأطباء بالمستشفى وذلك في إطار التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى حالة الإحتياج للمستشفى لعزل الحالات المصابة بالفيروس .


وخلال الزيارة وجه الداودى مدير المستشفى بسرعة إخلاء الطابقين الثالث والرابع وتجهيزهما فى غضون 48 ساعة لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا حال إكتشافها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن المستشفى تضم 30 غرفة مطابقة لمعايير الحجر الصحى مؤكدا على أن وزارة الصحة حريصة على تقديم كافة اوجه الدعم وتوفير كافة المستلزمات الطبية بالمستشفيات التى تم اختيارها لعزل حالات الإصابة .


وخلال جولته بالمستشفى أكد الداودى على أهمية التثقيف الصحي ونشر الوعي لدي المواطنين بخطورة انتشار الفيروس مناشدا المواطنين بدعم جهود وقرارات الدولة المصرية والبقاء فى المنازل وعدم الخروج إلا فى حالات الضرورة لنتجاوز معاً هذه الأزمة مطالبا اطقم الأطباء والتمريض بضرورة تطبيق تعليمات وزارة الصحة وإرتداء الكمامات أثناء التعامل مع المرضى للحد من انتشار الفيروس .


من جانبه أكد الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة على انه حال الإشتباه فى اى حالات مصابة يتم اخذ العينات وإتخاذ الإجراءات الطبية بشأنها لافتا الى ان المديرية أجرت تعقيما كاملا للعديد من المؤسسات الحكومية على مدار الإسبوع الماضى للحد من انتشار الفيروس.


فى سياق أخر أعلنت جامعة جنوب الوادي، منع زيارة المرضى بالأقسام الداخلية بجميع مستشفيات قنا الجامعة لآجل غير مسمى.

وقالت الجامعة في بيان لها، إن القرار بمنع الزيارات يأتي في ضوء الخطة القومية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19، وفي ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وإعلاء لمصلحة المريض.

وأشارت إلى أن مستشفيات جامعة جنوب الوادي قررت منع زيارة المرضى لآجل غير مسمى مع الاكتفاء بمرافق واحد مع كل مريض على مدار اليوم.

 

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