محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

وفى سياق متصل وجهت المحافظ، بالبدء في تنفيذ أعمال الصيانة والترميم لعمارات الإيواء بمدينتى دمياط وعزبة البرج، وكذلك عمل حصر شامل لقطع الأراضى الخالية التابعة لصندوق الخدمات الصناعية، كما كلفت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بتجميع الحالات المستحقة من الأسر الأولى.

وفى سياق متصل، واصل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة بالتنسيق مع قوات الأمن بشن حملات مكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات و المحال التجارية للتأكد من الالتزام بتنفيذ قرار الغلق الصادر لها فى الساعة 7 مساءًا حتى 6 صباحاً، وكذلك غلق الصالات الرياضية و مراكز الكمبيوتر " السيبر نت".

وأسفرت الحملات عن إتخاذ عدد من الإجراءات حيال المخالفين وكذلك إغلاق عدد 5 مراكز للسيبر نت بشطا وغلق صالة رياضية بشارع الفابريكات بفارسكور، كما تابعت الوحدات المحلية إجراءاتها بالتعاون مع الجهات المختلفة بتعقيم وتطهير عدد من المؤسسات الحكومية والخدمية والمرافق العامة وسيارات الأجرة بعدد من المناطق وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة المواطنين.