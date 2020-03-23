اليوم السابع
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محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

الإثنين، 23 مارس 2020 05:58 م
محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى جانب من الاجتماع
دمياط عبده عبد البارى

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ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، إجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى لمناقشة وعرض الموقف الراهن لعمارات الاسكان الاقتصادى والصناعى والأولى بالرعاية، وذلك بحضور اسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، و رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرى مديريتى المالية والاسكان، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى إدارات الميزانية والتخطيط والشئون القانونية وخدمة المواطنين والتفتيش المالى والإدارى والتخطيط العمرانى بالديوان العام حيث بدأ الاجتماع بعرض الموقف التنفيذى لعمارات الإسكان وكذلك القرارات الصادرة من لجنة صندوق الإسكان.

وفى سياق متصل وجهت المحافظ، بالبدء في تنفيذ أعمال الصيانة والترميم لعمارات الإيواء بمدينتى دمياط وعزبة البرج، وكذلك عمل حصر شامل لقطع الأراضى الخالية التابعة لصندوق الخدمات الصناعية، كما كلفت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بتجميع الحالات المستحقة من الأسر الأولى. 
 
وفى سياق متصل، واصل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة بالتنسيق مع قوات الأمن بشن حملات مكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات و المحال التجارية للتأكد من الالتزام بتنفيذ قرار الغلق الصادر لها فى الساعة 7 مساءًا حتى 6 صباحاً، وكذلك غلق الصالات الرياضية و مراكز الكمبيوتر " السيبر نت".
 
وأسفرت الحملات عن إتخاذ عدد من الإجراءات حيال المخالفين وكذلك إغلاق عدد 5 مراكز للسيبر نت بشطا وغلق صالة رياضية بشارع الفابريكات بفارسكور، كما تابعت الوحدات المحلية إجراءاتها بالتعاون مع الجهات المختلفة بتعقيم وتطهير عدد من المؤسسات الحكومية والخدمية والمرافق العامة وسيارات الأجرة بعدد من المناطق وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة المواطنين.
 
 
 

 


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