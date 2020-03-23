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محافظ الوادى الجديد يقرر حزمة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

الإثنين، 23 مارس 2020 09:29 م
محافظ الوادى الجديد يقرر حزمة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. تعرف عليها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، حزمة قرارات جديدة ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتى تمثلت فى غلق محلات البقالة والسوبر ماركت، بداية من الساعة التاسعة مساءا وحتى الساعة السابعة صباحا إبتداءا من غدا الثلاثاء.

كما قرر المحافظ، تخفيض رحلات النقل العام والخاص العاملة على خطوط سير محافظة الوادى الجديد، بواقع رحلة يوميا فقط لاغير وعدم تسيير أية رحلات إضافية أيا كانت الأسباب مع تحديد عدد الميكروباصات التى تعمل بالتناوب لنقل الحالات الضرورية خارج المحافظة، وذلك بهدف الحد من حركة الدخول والخروج إلى المحافظة.

كما قرر المحافظ، حظر دخول العمالة المجمعة الوافدة من خارج المحافظة حظرا نهائيا فى كافة المواعيد، خاصة أن كانت فى وسيلة انتقال واحدة وبدون ضوابط، وكذلك حظر دخول سيارات نقل الطوب الأبيض الجيرى نهائيا إلى المحافظة لمدة 15 يوم .

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وجه بضروره المتابعه المستمره، للتأكد من مدي الالتزام بقرارات مجلس الوزراء لمواجهه فيروس كورونا المستجد سواء في جميع القطاعات وذلك خلال اجتماعه مع القيادات الامنيه والتنفيذيه المعنيه بديوان عام المحافظه، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الموقف بشأن الإجراءات الاحترازيه المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واكد الزملوط، على تعزيز نقاط التفتيش الامنيه بمداخل المحافظه بعدد من المتطوعين من وزاره الشباب والرياضه والمجلس التطوعي للشباب، وذلك للعمل بجانب افراد الصحه والأمن بنظام النوبتجيات 24 ساعة، وذلك للمساعده والتيسير في عمليات تطهير السيارات والكشف على المواطنين.

كما وجه الزملوط بتطهير وتعقيم أماكن الانتظار العامه بالشوارع والميادين الرئيسية والتي يتردد عليها المواطنين، وتوفير عدد من المتطوعين بمقارات ماكينات الصراف الآلية على مستوى المحافظة لمساعدة المواطنين على اتباع إجراءات التعقيم قبل استخدام الماكينه، خاصه مع حلول صرف مرتبات الموظفين.

 

 


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