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محافظ الغربية يناشد المواطنين بالبقاء فى المنازل وتجنب الزحام

الإثنين، 23 مارس 2020 02:37 م
محافظ الغربية يناشد المواطنين بالبقاء فى المنازل وتجنب الزحام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على اتخاذ تدابير احترازية قصوى فى مواجهه كورونا وتعقيم جميع المصالح الحكومية، مناشدا الأهالى البقاء فى المنازل والالتزام بالإجراءات الوقائية من أجل سلامتهم وتجنب المصافحة باليد والعناق والزحام  من اجل منع أى سبيل لانتقال العدوى بالفيروس، جاء ذلك خلال جولة للمحافظ اليوم في مدينة بسيون.

وأشاد المحافظ باستجابة رجال الأعمال بالمبادرة التى أطلقتها المحافظة حيث تبرع احد رجال الاعمال بمدينة بسيون بكميات  كبيرة من المواد المطهرة والمنظفات بلغ وزنها 4 طن وأيضا كميات كبيرة من المستلزمات الطبية تشمل كمامات وقفازات ومطهرات.

قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء أمس حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمقاهي بمدينة كفر الزيات، وخلال الجولة قرر المحافظ ازالة السوق العشوائى بميدان المحكمة والباعة الجائلين حرصا على سلامة المواطنين ومنع الزحام وتكدس الباعة مما يساعد علي انتشار فيروس كورونا بسبب الاختلاط إلى جانب أحداث شلل مرورى بتلك المنطقة.

كما قاد المحافظ حملة مكبرة لشرطة المرافق لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة الكتل الاسمنتية وشدد على تحرير محاضر للباعة المخالفين وعدم عودتهم للمنطقة التي تمت فيها أعمال الإزالة مرة أخري .

كما كلف المحافظ رئيس مدينة كفرالزيات بتوفير قطعة أرض خارج المدينة تمهيدا لإزالة السوق العشوائى بالكامل ونقل الباعة الجائلين له، وسرعة قيام فرق الإدارة الصحية  بتطهير وتعقيم شامل للسوق وتطهيره بالمطهرات في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وشهدت جولة محافظ الغربية قيامه بتوعية الباعة الجائلين والمواطنين بخطورة الاختلاط والتكدس لما يمثله من خطورة كبيرة لانتشار الفيروس، مؤكدًا أن الاجراءات والإزالات للسوق لصالح الحفاظ علي صحة المواطنين.

 

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