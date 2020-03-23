مجلس جامعة مطروح يعقد اجتماعه عن بُعد من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس"

مطروح – حسن مشالي

عقد مجلس جامعة مطروح، اليوم الاثنين، عن بُعد خلال تقنية "الفيديو كونفرانس" بمشاركة مجالس شئون التعليم والطلاب، الدراسات العليا والبحوث، وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار تطبيق قرار منع التجمعات واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، حفاظا على الصحة والسلامة، وثمن رئيس الجامعة، الجهود التي تبذلها الدولة، للحفاظ على مواطنيها، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناقش مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خطة الكليات المختلفة لمواجهة فيروس كورونا، والاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم لمنشآت الجامعة وكلياتها.

وناقش المجلس، تقرير القافلة الخدمية المتكاملة لجامعتي الإسكندرية ومطروح، والتي استهدفت قرى زاوية العوامه بالضبعة، أبو مزهود بمدينة سيدي براني، سالم ١، سالم ٢ بالسلوم، خلال الفترة من 2 و 6 مارس الجاري، بمشاركة أساتذة متخصصين من كلية الطب جامعة الإسكندرية، وكليات الطب البيطري، الزراعة الصحراوية والبيئية، والتمريض بجامعة مطروح.

وأوضح رئيس الجامعة، أن القافلة شهدت إقبالًا متزايدًا من أهالي المناطق المستهدفة، حيث وصل إجمالي التدخلات الطبية في مختلف التخصصات ١٤٠٠ حالة، كما سجلت القافلة ٢١٤ تدخلاً بيطرياً، بالإضافة لتقديم الخدمات الزراعية والتمريضية، والندوات التوعوية في شتى المجالات.

واستعرض المجلس، تقرير فعاليات المعرض التشكيلي الذي أقامته كلية التربية النوعية، والذي هدف لإكساب الطلاب المهارات اللازمة للتعامل مع سوق العمل مع القدرة على المنافسة والتميز، عرض أعمال الطلاب بالأقسام المختلفة، بالإضافة لتشجيع الطلاب أصحاب الإبداعات والابتكار على الاستمرار في تقديم إنتاجهم، وإقامة مشروعاتهم الخاصة والصغيرة والمتناهية الصغر والاستفادة من هذه القدرات وصقل مهاراتهم من خلال الدورات التدريبية.

تناول مجلس شئون التعليم والطلاب، آليات تنفيذ إستراتيجية التعلم عن بُعد، من خلال إتاحة المناهج التعليمية والمقررات الدراسية للطلاب عبر الموقع الرسمي للجامعة، حيث يمكن للطالب الدخول على المنصة التعليمية والوصول إلى الروابط الخاصة بمختلف المقررات الدراسية المتاحة عبر خدمة "جوجل كلاس روم"، وغيرها من المنصات التعليمية، كما تناول المجلس موضوعات شئون التعليم والطلاب المطروحة في جدول الأعمال.

وأشار الدكتور مصطفى النجار، إلى تفعيل آلية بث وتوصيل المحاضرات، بما يتماشى مع اقتصاديات تكنولوجيا التعليم، من خلال تفعيل حزمة من المنصات الإلكترونية، ومنظومة التقويم الإلكتروني.

كما اقش المجلس تقرير مشاركة الجامعة في الملتقى التثقيفي الثاني للفتاة الجامعية ٢٠٢٠، تحت شعار "قائدة الغد" خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من مارس ٢٠٢٠، حيث حصدت مطروح لقب "الجامعة المثالية" على مستوى الجامعات المصرية المشاركة في الملتقى.

وتمت الموافقة خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث، على منح طالبة درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة، قسم العلوم التربوية بنظام الساعات المعتمدة، كما تمت الموافقة على التشكيل المقترح للجنة الحكم والمناقشة لطالبة بكلية السياحة والفنادق، والمسجلة لدرجة الدكتوراة في الإرشاد السياحي.

ودعا رئيس الجامعة، العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، لتوخي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من القيادة السياسية، للحفاظ على المواطن المصري وتجنب الإصابة بفيروس كرونا، وأن يحفظ الله مصر من تداعيات هذا الفيروس، وأن تمر بسلام على العالم أجمع.