اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 03:20 م
خالد صلاح
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متحدث باسم جونسون يحث اللجنة الأولمبية على اتخاذ قرار حاسم

الإثنين، 23 مارس 2020 03:03 م
متحدث باسم جونسون يحث اللجنة الأولمبية على اتخاذ قرار حاسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
رويترز

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قال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن بلاده تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة اتخاذ قرار حاسم وعلى وجه السرعة للبت فى مصير دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.

وقال المتحدث للصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "نريد من اللجنة الأولمبية الدولية اتخاذ قرار حاسم على وجه السرعة لتوضيح جوانب الموقف لكل المرتبطين (بالألعاب)."

وأضاف المتحدث "الرياضيون يواجهون غموضا كبيرا فى الوضع الحالى. وأضاف "صحة وسلامة الرياضيين وكذلك جماهير المشجعين والمسؤولين الذين من المقرر أن يعملوا في الدورة لابد أن تكون على رأس الأولويات."

 

 

 


بريطانيا

بوريس جونسون

دورة الألعاب الأولمبية

أولمبياد طوكيو

كورونا

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