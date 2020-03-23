قفزة هائلة للبورصة بعد خطاب الرئيس.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، بلومبرج: البورصات الإقليمية تشهد تراجعا فى مستهل تعاملاتها أمس.. قفزة هائلة للبورصة بعد خطاب الرئيس.. ربحت 23 مليار جنيه فى 15 دقيقة بعد افتتاحها فى ظل تراجع البورصات العالمية مع استمرار تداعيات الفيروس.. أول مريضة تُشفى من الكورونا تروى تفاصيل رحلة علاجها من المرض: اتولدت من جديد والعلاج استمر 11 يوماً.

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