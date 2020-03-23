فيروس كورونا يقتل أكثر من 15 ألف شخص حول العالم

كتب محمد عبد العظيم

ذكرت قناة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل أن عدد الوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد قد تجاوز 15 ألف حالة، وفيما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن 462 حالة وفاة جديدة فى إسبانيا خلال 24 ساعة والإجمالى يتخطى الألفين.

أعلنت إسبانيا اليوم الاثنين ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 2182شخصا، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية، كانت وزارة الداخلية الإسبانية، قالت أمس الأحد، أن اسبانيا ستفرض قيودا على دخول معظم الأجانب عبر الموانئ والمطارات خلال الثلاثين يوما القادمة لوقف تفشى فيروس كورونا.

يأتى الحظر، الذى يبدأ سريانه منتصف الليل، بعد بضعة أيام من فرض السلطات الاسبانية قيودا على حدودها البرية مع فرنسا والبرتغال.

كان قادة الاتحاد الأوروبى قد اتفقوا على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد لمدة 30 يوما.

وقالت الوزارة فى بيانها إنه سيسمح للمواطنين الاسبان والأجانب الذين يعيشون فى اسبانيا وأفراد الطواقم الطبية وعمال الشحن والعاملين فى مجال الصحة والدبلوماسيين بالسفر كالمعتاد.