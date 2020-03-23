فيديو.. وصول أول طائرة عسكرية روسية تحمل أطباء ومعدات صحية إلى إيطاليا

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت السفارة الروسية لدى إيطاليا، عن هبوط أول طائرة عسكرية روسية تحمل مساعدات طبية لدعم ايطاليا فى مواجهتها لفيروس كورونا، هبطت فى قاعدة عسكرية بضواحى العاصمة روما.

وأشارت السفارة عبر حسابها الرسمى على تويتر، إلى أن الطائرة التابعة لوزارة الدفاع الروسية هبطت فى قاعدة "براتيكا-دى-مارى" لسلاح الجو الإيطالى، ونشرت فيديو للحظة وصول الطائرة.

❗️⚡️ Il primo IL-76 con i medici militari russi a bordo è atterrato a Pratica di Mare. Presenti ad accoglierli S.E. Amb. Sergey Razov 🇷🇺, il Ministro On. Luigi Di Maio @luigidimaio 🇮🇹 e il Capo di Stato Maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli pic.twitter.com/qNAfO1s3sY — Russian Embassy in Italy (@rusembitaly) March 22, 2020

وبحسب RT، أكدت وزارة الدفاع الروسية وصول الطائرة، موضحة أن الخبراء العسكريين الروس المختصين بمكافحة الفيروسات سيبدؤون عملهم بعد تدقيق المناطق التى ستجرى فيها العملية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أكد لرئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، أثناء مكالمة هاتفية معه، السبت الماضى، استعداد موسكو لمساعدة روما فى مواجهة وباء كورونا، فيما أوضحت وزارة الدفاع الروسية أنها سترسل إلى إيطاليا 8 فرق متنقلة من المختصين العسكريين لمكافحة الفيروسات والاطباء، والآليات الخاصة بتعقيم وسائل النقل والأراضي، والمعدات الطبية.





وكان مسؤولون فى إيطاليا، قالوا، يوم الأحد، إن إجمالى عدد الوفيات جراء تفشى فيروس كورونا فى البلاد زاد 651 حالة فى يوم واحد ليصل إلى 5476 حالة مسجلا زيادة قدرها 13.5 بالمئة لكنه أقل من يوم السبت الذى سجلت فيه 793 حالة وفاة.

وقالت هيئة الحماية المدنية إن إجمالى عدد حالات الإصابة فى إيطاليا ارتفع من 53578 إلى 59138 بزيادة قدرها 10.4 بالمئة وهى اقل زيادة فى النسبة منذ ظهور المرض المعدى فى 21 فبراير الماضى.

ومن بين كل الإصابات بأنحاء البلاد تعافت تماما 7024 حالة اليوم الأحد مقارنة مع 6072 حالة فى اليوم السابق. وبلغت الحالات بالعناية الفائقة 3009 مقابل 2857 حالة فى السابق .

وظل إقليم لومباردى الشمالى الأكثر تضررا فى وضع حرج مسجلا 3456 حالة وفاة و27206 حالة إصابة مقابل 3095 وفاة و25515 إصابة فى السابق.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، إنه يجب على كل الشركات الإيطالية أن تغلق حتى الثالث من أبريل على الأقل باستثناء الشركات التى تقدم خدمات أساسية للحفاظ على سلسلة الإمداد فى البلاد فى أحدث محاولة مستميتة لوقف انتشار جائحة كورونا.

وسجلت إيطاليا قفزة فى عدد وفيات كورونا بلغ نحو 800 أمس ليرتفع إجمالى عدد الوفيات فى أكثر البلاد تضررا من هذا الفيروس إلى خمسة آلاف شخص تقريبا.