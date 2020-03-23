فيديو وصور..أمن القاهرة يفض سوق العتبة ويرفع الباعة الجائلين للحد من كورونا

كتب عبد الرحمن سيد

شنت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة، تحت أشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، حملات لرفع الاشغالات بمنطقة العتبة، بعد القيام بعقد عدة لقاءات مع تجمعات الباعة الجائلين فى تلك المناطق بهدف توعيتهم بخطورة تلك التجمعات التى تسببها تواجد الباعة الجائلين، والذين أعربوا عن تفهمهم لذلك.



اخلاء العتبة

و عقب ذلك تم القيام بحملات بمناطق (ميدان العتبة – منطقة سوق الجوهرى – منطقة رصيف حلاوة – شارع الجيش – شارع البوستة – شارع الأزهر – منطقة بين الصورين) أسفرت عن رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين بتلك المناطق بشكل كامل، وقد تم تعيين الخدمات اللازمة لمنع عودة الباعة الجائلين بتلك المناطق، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



اعمال رفع الاشغالات

تأتى تلك الحملات ، في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" من خلال الحد من تجمعات المواطنين، وفى ظل تزايد تردد المواطنين على منطقة سوق العتبة والشوارع المؤدية له نظراً لتواجد العديد من الباعة الجائلين فى تلك المناطق.



العتبة