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فيديو.. آليات تفعيل التعلم عن بعد فى المدارس بعد تعليق الدراسة

الإثنين، 23 مارس 2020 11:06 م
فيديو.. آليات تفعيل التعلم عن بعد فى المدارس بعد تعليق الدراسة التعليم
كتب محمود طه حسين

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بعد قرار تعليق الدراسة، في المدارس، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق عدة إجراءات للتحول الرقمي في تدريس المواد التعليمية، خلال فترة تعليق الدراسة، اليوم السابع" يستعرض في التقرير التالى آليات تطبيق التعلم عن بعد.

 

-بعد قرار تعليق الدراسة

-وزاره التربيه والتعليم وضعت آليات تطبيق التعلم عن بعد

من خلال ..

ـ إعداد دليل تعلم للطالب يتضمن المطلوب منه في كل درس والمحاور الأساسية.

ـ استخدام بنك المعرفة للمساهمة في دعم التعلم وتعميق الفهم.

وأيضا ..

ـ وضع مواد رقمية غنية لجميع المراحل الدراسية على بنك المعرفة.

ـ  إخراج المواد الرقمية من بنك المعرفة لتيسير الوصول إليه.

ـ تواجد المدرسين في المدارس للشرح لطلابهم.

ـ استخدام تطبيق إلكترونى للتواصل بين الطلاب والمعلمين.

ـ  يتاح لكل مدرس إنشاء فصل إلكتروني يستقبل فيه طلابه.

ـ يشرح المعلم جدوله عبر التطبيق الإلكترونى.

ـ  وأخيرا

-توفير المحتوى عن طريق المحمول بالتعاون

مع وزارة الاتصالات.


التربية والتعليم

محتوى بنك المعرفة

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كورونا نيوز فيديو

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