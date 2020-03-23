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فرنسا تسجل 186 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وارتفاع الوفيات لـ860 حالة

الإثنين، 23 مارس 2020 08:44 م
فرنسا تسجل 186 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وارتفاع الوفيات لـ860 حالة كورونا-ارشيفية
كتب- إبراهيم سعيد

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أعلنت قناة العربية الاخبارية، خبر عاجل، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل فرنسا 186 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وارتفاع إجمالي حالات الوفاة لـ 860 حالة، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أن كل فرنسا تدعم العاملين فى الحقل الطبى فى مواجهة  انتشار فيروس كورونا.

فيما أكد ماكرون، نعمل على حماية المشردين من تداعيات تفشي كورونا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن الدولة تواجه أزمة غير مسبوقة بشأن كورونا، وما زلنا في بداية الأزمة ونحن في سباق مع الزمن لمواجهة تفشى كورونا.

وكان وزير الصحة فى فرنسا أوليفييه فيران، قال إن آثار الحجر الصحى الشامل فى البلاد، والذى بدأ فى فرنسا والذى من شأنه وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، سيتم قياسه من 10 إلى 12 يوما، حيث يتوقع انخفاض عدد المرضى خلال هذه الفترة، وقال "فيران"، إنه لا يمكنه القول بأن البلاد ستنتهى من الوباء خلال 12 يوما، مؤكدا أنه يوجد حتى الآن 2000 مكان مجانى للإنعاش فى المستشفيات الفرنسية.

 
وأضاف وزير الصحة الفرنسى، أيضا أنه وقع على نموذج طلب "نافذ على الفور" لشراء أكثر من 1000 جهاز تنفس إضافى لتحويل الأسرة إلى أسرة إنعاش.
 
 
وكان زير الداخلية الفرنسى "كريستوف كاستنر"، قد أعلن أن فرنسا ستنشر 100 ألف شرطى لتطبيق إجراءات الإغلاق التى أمر بها الرئيس إيمانويل ماكرون لمكافحة تفشى فيروس كورونا وأن مخالفى الإجراءات سيواجهون غرامة تصل إلى 135 يورو.
 

 


كورونا

فرنسا

حالة وفاة

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