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فخرنا وعزتنا.. مغردون يدعمون القوات المسلحة من خلال هاشتاج الجيش المصرى

الإثنين، 23 مارس 2020 03:47 م
فخرنا وعزتنا.. مغردون يدعمون القوات المسلحة من خلال هاشتاج الجيش المصرى الجيش المصرى
كتب محمد تهامى زكى

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بآلاف التغريدات، تصدر هاشتاج الجيش المصرى، قائمة ترند تويتر فى مصر، دعما لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإصدار الأوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى للميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة فى جميع أنحاء الجمهورية.

قائمة الترند
قائمة الترند

وقدم المشاركين من خلال الهاشتاج، الشكر لمنظومة القوات المسلحة ودورهم فى مكافحة الفيروس المستجد، حيث قال إبراهيم أحد المشاركين فى التغريد: "الجيش المصرى فخرنا وعزتنا، حفظكم الله أينما كنتم"، وقالت حنان: "وفى كل الأزمات بنكتشف اننا ملناش غير ربنا ثم الجيش المصرى، ربنا يحفظه لينا، اللى فخور بالجيش المصرى يسمعنا تحيا مصر".

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ونشرت هالة، مقطع فيديو أثناء تعقيم الجيش لشوارع الجمهورية، قالت عنه: "مثال حى للتضحية والشرف، وهو السند والأمان والضمان على الترابط والتراحم، وهو القوة الضامنة لبقاء مصر سالمة، تحية للجيش المصرى خير أجناد الأرض، ربنا يحفظكم ويحميكم"، وقال حساب باسم "أندى": الجيش المصرى هو الحقيقة الوحيدة فى حياتنا.. تحيا مصر حرة أبية بجيشها العظيم".

 

وقال عادل على: "الجيش المصري هو الجيش الوحيد في العالم القائم بتطهير وتعقيم جميع مؤسسات الدولة عامة وخاصة، شكرا خير أجناد الأرض جيشى وجيش بلدى وتحيا مصر"، أما نيفين فقالت: " الجيش المصرى مستعد لدفع المليارات لوقاية وحماية الشعب المصرى".

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الجيش المصرى

الجيش المصري

الجيش_المصري

الجيش_المصرى

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