اليوم السابع
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عشان صحة بشرتك.. اعرفى إزاى تتجنبى مخاطر العاصفة الترابية

الإثنين، 23 مارس 2020 02:56 م
عشان صحة بشرتك.. اعرفى إزاى تتجنبى مخاطر العاصفة الترابية البشرة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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نتيجة العاصفة الترابية والغبار المنتشر فى الجو نتعرض لأمراض كثيرة تؤثر على صحة الجسم والبشرة والعين، فقد يسبب الغبار جفافا شديدا بالجلد وفقدان البشرة نضارتها مع ظهور الحبوب والبثور والرؤوس السوداء، لذلك يقدم "اليوم السابع" بعض النصائح للحفاظ على صحة وجمال البشرة مع ظهور العاصفة الترابية وفقا لما ذكره موقع howstuffworks.

 

1: للحفاظ على صحة ونضارة البشرة فى ظل العاصفة الترابية ينصح بالإكثار من شرب السوائل الطبيعية وخصوصا المياه، فهى تعمل على نضارة وجمال البشرة وحمايتها من الجفاف والالتهابات.

2: ينصح بغسل الوجه واليدين دائما بغسول مرطب للبشرة وذبك للتخلص من الفيروسات والأتربة مع وقايتها من الجفاف.

3: اهتمى بترطيب بشرتك بعد غسلها سواء باستخدام كريم مرطب أو زيوت طبيعية مثل زيت الزيتون وزيت شجرة الشاى وغيرها من الزيوت الطبيعية الأخرى.

4: حال الخروج من المنزل أثناء العاصفة ينصح بالاستحمام فورا بعد العودة للمنزل للتخلص من الأتربة على البشرة مع ترطيب الجسم.

5: ابتعدى عن رش العطور على البشرة، فقد يسبب ذلك تهيجا بالجلد والتهابات شديدة.


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العاصفة الترابية

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