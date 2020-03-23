ضبط 800 لتر كحول مغشوش ومسرطن و350 كمامة مجهولة المصدر بالغربية

الغربية – عادل ضرة

نجحت حملة مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، من ضبط 800 لتر كحول مغشوش ومسرطن معبأ داخل براميل قبل تجهيزه وبيعه للجمهور بقصد تحقيق أرباح طائلة بدون وجه حق مستغلين الإقبال الكبير على شراء المطهرات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على تداول المطهرات والكمامات بالأسواق، حفاظا على الصحه العامه للمواطنين، ومواجهة جشع التجار.

ووردت معلومات للمهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، بقيام أحد الاشخاص بتجميع كميات كبيره من الكحول المغشوش والمسرطن لبيعه للمواطنين على انه كحول مطهر محققا أرباحا طائلة، وتم إعداد حمله مكبرة استهدفت المذكور اسفرت عن ضبط 800لتر كحول مسرطن، و350كمامة مجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 9275جنح قسم أول طنطا، بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

من ناحية أخرى، نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية، فى ضبط 15ألف كمامة مجهولة المصدر داخل شركة مستلزمات طبية بمدينة طنطا، قبل بيعهم للجمهور، مستغلين حاجة المواطنين للكمامات وقيامهم ببيع كمامات مجهولة المصدر.



المضبوطات