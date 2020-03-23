اليوم السابع
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ضبط 6 قطع سلاح خلال حملة أمنية بأسيوط

الإثنين، 23 مارس 2020 05:09 م
ضبط 6 قطع سلاح خلال حملة أمنية بأسيوط اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

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تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال حملة أمنية مكبرة، من ضبط 6 قطع أسلحة متنوعة وذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية ، وفى إطار خطة المديرية التى تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية من خلال مكافحة، وضبط الجريمة بشتى صورها واستهداف الخصومات والنزاعات الثأرية وضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، وكل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

 

تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا  يفيد تمكن الحملات الأمنية من ضبط 6 قطع أسلحة متنوعة  فى اطار خطة المديرية، ومن خلال التطبيق الجيد لخطة إحكام السيطرة الأمنية من خلال مكافحة، وضبط الجريمة بشتى صورها واستهداف الخصومات والنزاعات الثأرية، وضبط الأسلحة النارية غير المرخصة.

 

وقامت المديرية بحملة استهدفت دائرة مركز  منفلوط بالتنسيق  وفرع الأمن العام بأسيوط وضمت ضباط إدارة البحث الجنائي وفرع بحث الشمال ووحدة مباحث المركز مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي و استهدفت عائلتين بينهم خصومة ثأرية  بقرية أم القصور كما تم استهداف عائلتين آخرتين  بناحية قرية العتامنة ـ دائرة المركز و أسفرت جهودها عن ضبط 6  قطع سلاح نارى عبارة عن  رشاش جرينوف و بندقية آلية و 2  طبنجة وبندقية خرطوش تركي ،وفي مجال تنفيذ الأحكام  تم ضبط 75 حكم بإجمالي 12 متهم عبارة عن 48 حكم جزئي ، و7 حبس مستأنف، و20 غرامة جزئية، ومبالغ مالية و3200 جنية وتحررت المحاضر اللازمة و تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.

 


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