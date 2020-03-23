ضبط 42 قطعة سلاح وكميات من الشابو والحشيش والأفيون والتامول بسوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير امن سوهاج وترأسها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية أستهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وحائزى المواد المخدرة، اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة عن ضبط بندقية إسرائيلي عيار 7.62 × 54 215088و "3" خزينة "138" طلقة من ذات العيار و3 بندقية آلية عيار 7,62× 39 و11 بندقية خرطوش عيار 12 و18 فرد روسي محلى الصنع طلقة من ذات العيار و2 فرد خرطوش عيار 12 محلى و7 أسلحة بيضاء

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط "25" لفافة لمادة الشابو المخدر ومبلغ 400 جنيهاً وهاتف محمول حيازة المتهم سمير ا ع م 26 سنة عامل ومقيم مركز سوهاج، بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وضبط "35" قطعة متوسطة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن 400 جرام و"30" لفافة من نبات البانجو المخدر تزن 1000 جرام ومبلغ 5300 جنيه وهاتف محمول ودراجة بخارية بدون لوحات حيازة كل من، المتهم محمد ي ع ع سنة عامل ومقيم اسيوط والمتهم محمود خ ف 21 سنة عامل ومقيم مركز طما، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "14" قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن 120 جراما ومبلغ 45 جنيهاً وهاتف محمول حيازة المتهم محي ج ه ا 45 سنة عاطل ومقيم قسم أول سوهاج والمسجل شقي خطر سرقات عامة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار و "25" لفافة لجوهر الأفيون المخدر تزن 100 جرام و "5" أقراص تامول المخدر ومبلغ 3075 جنيهاً و"2" هاتف محمول حيازة المتهم حسين ص ح ت 34 سنة عامل - ومقيم - مركز أخميم، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتم ضبط "10" أقراص اموتريل المخدر و "2" قرص تامول المخدر و "4" أقراص اباتريل المخدر و "6" أقراص مخدر مجهولة المصدر ومبلغ 30 جنيهاً هاتف محمول حيازة المتهم محمد ر ا ع 22 سنة عامل ومقيم مركز جزيرة شندويل، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وفي مجال ضبط قضايا المصنفات الفنية تم ضبط " 7" قضايا إدارة وتشغيل مركز كمبيوتر نت بدون ترخيص إدارة وتشغيل جهاز كمبيوتر داخل محل إتصالات بدون ترخيص إدارة وتشغيل أجهزة ريسفير داخل مقاهي بدون ترخيص وإدارة وتشغيل مكتبات لبيع المستلزمات المدرسية بدون ترخيص و إدارة وتشغيل محل ألعاب بلاي ستيشن بدون ترخيص

في مجال ضبط حالات الإشتباه تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط " 32 " حكما، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد " 1910 " أحكام قضائية متنوعة ومازالت الحملات مستمرة.