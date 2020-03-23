ضبط 34 مخبز لانتاجها خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات بالبحيرة

كما قامت مديرية التموين بالبحيرة، بشن حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بمركزي الدلنجات وكوم حمادة، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 43 محضر تمويني عبارة عن تحرير عدد 16 محضر بمركز الدلنجات منهم 6 محاضر اثبات حالة للمخابز وتصرف في 54 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو و عدد 10 محاضر للأسواق منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن عدد 1116عبوة شاي وعدد 16عبوة بويات منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حمادة عبارة عن " 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن - 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر تصرف في 7 شكائر دقيق بلدي مدعم ".



كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حمادة، حيث تم ضبط كمية تقدر بـ 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي .



