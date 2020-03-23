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ضبط 34 مخبز لانتاجها خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات بالبحيرة

الإثنين، 23 مارس 2020 06:22 م
ضبط 34 مخبز لانتاجها خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات بالبحيرة مخابز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مفاجئة على المخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات، وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم الى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة .

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط  34 مخبز بمراكز دمنهور وأبو المطامير والمحمودية لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات .
 
وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
 
أشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين .
 
من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات  التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .
 
كما قامت مديرية التموين بالبحيرة، بشن حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بمركزي الدلنجات وكوم حمادة، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 43 محضر تمويني عبارة عن تحرير عدد 16 محضر بمركز الدلنجات منهم 6 محاضر اثبات حالة للمخابز وتصرف في 54 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو و عدد 10 محاضر للأسواق منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن عدد 1116عبوة شاي  وعدد 16عبوة بويات منتهية الصلاحية.
 
كما تم  تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حمادة عبارة عن " 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن  - 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر تصرف في 7 شكائر دقيق بلدي مدعم ".

كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حمادة، حيث تم ضبط كمية تقدر بـ 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

     
 
 
 
 
 
 
 

 


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