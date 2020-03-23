ضبط لحوم منتهية الصلاحية داخل 4 مصانع مخالفة بالمنوفية

المنوفية- محمود شاكر

شنت لجان للمرور على مصانع اللحوم والدواجن برئاسة الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بمحافظة المنوفية حملات تفتيشية على 26 مصنع من بينهم 17 مصنعا لإنتاج اللحوم و7 مصانع لإنتاج الدواجن ومصنع لإنتاج البسطرمة وثلاجة للمجمدات.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بتشكيل لجان للمرور على مصانع اللحوم والدواجن بدائرة المحافظة للوقوف على مدى سلامة وصلاحية ما تنتجه وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

و أسفرت عن ضبط لحوم منتهية الصلاحية لـ 4 مصانع وإعدام 150 كجم مستلزمات نظراً لوجود حشرات حية ، كما تم إعدام 30 كجم فول صويا وضبط 155 كجم من الدواجن مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وكذا إعدام 200 كجم من اللحوم والدواجن الفاسدة .

كما تم تحرير 23 محضر بمعرفة مفتشى الصحة لعدد 9 مصانع لعدم إستخراج الشهادات الصحية للعاملين بأحد المصانع بقويسنا ، وتحرير 4 محاضر تموين لدواجن مجهولة المصدر بأحد مصانع تعبئة اللحوم والدواجن المجمدة بالمصيلحة مركز شبين الكوم ، كما تم إعدام 3 كجم أغذية متنوعة فراخ ودهون وعظام للفساد الظاهرى وتحرير محاضر بهذه الوقائع وإرسالها للنيابة العامة ، كما تبين وجود فروق ضريبية بنسبة 1000% لعدد 3 مصانع بالمصيلحة بشبين الكوم وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، هذا وقد تم تحرير عدد 4 محاضر من إدارة شئون البيئة لمصانع بمدينة السادات وقويسنا لعدم إلتزامهم بالإجراءات الواجب إتباعها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وبمراجعة التراخيص الصادرة لعدد 26 مصنعا تبين سلامة الإجراءات للمصانع بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية من منطقة التأمينات الإجتماعية بالمنوفية ضد مصنع بقويسنا لعدم إلتزامه بالتأمين على العاملين لـ 19 عاملا ، وكذا قيام شركة الكهرباء بإتخاذ اللازم ضد مصنع للفراخ بقويسنا لتحصيل متأخرات بمبلغ 421 ألفا و671 جنيها وذلك بعد إنذاره .

كان محافظ المنوفية قد أصدر قرار رقم 446 لسنة 2020 بتشكيل لجان برئاسة مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة وعضوية مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة ومراقبة الأغذية بمديرية الصحة ومدير إدارات التموين والطب البيطرى بالمركز ورؤساء شبكة الكهرباء ومكتب التأمينات الإجتماعية ومأمورية الضرائب العامة وقسم رخص المحلات ومدير التفتيش المالى والإدارى بالمركز ، وذلك للمرو على مصانع اللحوم والدواجن بدائرة المحافظة للوقوف على مدى سلامة وصلاحية المنتجات .