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صور.. مساجد اسنا بالأقصر تخالف قرار الأوقاف .. ووكيل الوزارة يغلقها بـ"القفل"

الإثنين، 23 مارس 2020 11:36 ص
صور.. مساجد اسنا بالأقصر تخالف قرار الأوقاف .. ووكيل الوزارة يغلقها بـ"القفل" وكيل أوقاف الأقصر يتابع غلق المساجد
الأقصر – أحمد مرعى

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واصلت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، من أعمال المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعه للمديرية، وذلك بناءاً على تعليمات الوزارة الأخيرة والخاصه بإغلاق المساجد عن الجمع والجماعات، حيث تم رصد عدد من المساجد المخالفة بالقرى والنجوع بمدينة إسنا ومدينة أرمنت ومدينة الزينية، وجارى متابعتها فى الصلوات المختلفة للتأكد من غلقها وإتخاذ اللازم تجاه المساجد المخالفة للقرار.

وقاد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، برفقة الشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكوميه بالمديرية، جولة للمرور على العديد من المساجد وذلك فى النطاق الجغرافى لمركز ومدينة البياضية ومدينة الاقصر، حيث تم المرور على كل من المساجد التالية: (مسجد التوحيد بمركز ومدينة البياضية ومسجد الوحشى بمدينه الاقصر وزاوية الصابرين ومسجد الشيخ السمان ومسجد النور ومسجد الرحمن (الدريسة) ومسجد أحمد النجم)، حيث أن كل هذه المساجد فى النطاق الجغرافى لمدينة الأقصر.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه تم تكوين غرف العمليات والمتابعة الفرعية من مديرى الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام وجميع العاملين بالمساجد كل فى مجال اختصاصه، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديريه من يوم السبت الموافق 2020/3/21 وذلك إلى حين صدور تعليمات أخرى، كما يتم المرور على المساجد كل فى نطاق اختصاصه والوقوف على الطبيعه على العمل الدعوى بها، وتنفيذ تعليمات الوزاره بخصوص هذا الموضوع ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت وذلك عن طريق الجهات المختصة بالمديرية.

وكانت قد أعلنت مديرية أوقاف الأقصر بدء تفعيل قرار وزارة الأوقاف بإيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات على مستوى المحافظة ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان فى المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية: "اللهُ أكبر، اللهُ أكبر. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر. أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله - أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله - ألا صلوا فى بيوتكم ألا صلوا فى رحالكم - الله أكبر الله أكبر - لا إله إلا الله".

1 وكيل اوقاف الاقصر يتابع غلق المساجد
وكيل أوقاف الاقصر يتابع غلق المساجد

 

2 جولة وكيل الاوقاف لمتابعة غلق المساجد وقت الصلاة
 جولة وكيل الاوقاف لمتابعة غلق المساجد وقت الصلاة

 

3 الشيخ سيد عبد الدايم يتفقد اجراءات الغلق للمساجد
الشيخ سيد عبد الدايم يتفقد اجراءات الغلق للمساجد

 

4 جانب من غلق المساجد بالاقصر
جانب من غلق المساجد بالاقصر

 


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