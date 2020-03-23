صور.. مجلس مدينة أرمنت ينجح فى إزالة وإلغاء "سوق الإثنين" الأسبوعى غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مجلس مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، فى إلغاء وإزالة "سوق الإثنين" الأسبوعى بمنطقة أرمنت الحيط غرب المحافظة، وذلك فى ضوء ما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وبناءاً على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بأن يتم إلغاء جميع الأسواق الأسبوعية فى المدينة لمدة أسبوعين، حيث قامت المدينة والأجهزة الأمنية بمتابعة تنفيذ القرارات فى الأسواق الخاصة بأرمنت.

وشارك فى حملة إلغاء وإزالة سوق الإثنين بمدينة أرمنت غرب الأقصر، كل من العميد عبد الله عاشور حسن رئيس مجلس مدينه أرمنت، وعلى عثمان نائب رئيس المركز، وحجاج السيد جاد الرب مدير المتابعة الميدانية، ورؤساء القري، وفتحى أحمد محمود مدير مرافق أرمنت الحيط، وخالد محمد حسين مدير مرافق المركز، وعدد من العمال ومعدات الحملة.

وكان قد أعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه فى ضوء ما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بناءاً على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، تقرر أن يتم إلغاء جميع الأسواق الأسبوعية فى المدينة لمدة أسبوعين، حيث ستقوم المدينة والأجهزة الأمنية بمتابعة تنفيذ القرارات فى الأسواق الخاصة بالبياضية والقرى التابعة لها وهى أسواق:- "البغدادى - الحبيل – الروافعة"، وذلك ضمن توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد اللواء محمد صحصاح لـ"اليوم السابع"، أنه ستقوم المدينة والأجهزة الأمنية بمتابعة تنفيذ القرار، وعلى كافة المواطنين عدم التوجه للأسواق نهائياً، وذلك نظراً للظروف الإستثنائية المتواجدة بالبلاد، وناشد جميع المواطنين بالتعاون لتنفيذ القرار لصالحهم فى المقام الأول وحفاظاً على صحتهم، حيث أن التوقيت حرج بالنسبة لتطور الفيروس.



1 ازالة سوق الاثنين ومنع الباعة فى مدينة ارمنت



2 حملة المدينة لإزالة سوق الاثنين بمدينة ارمنت



3 جانب من ازالة سوق بمدينةأرمنت



4 قيادات المدينة خلال ازالة سوق بارمنت