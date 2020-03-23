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صور.. غلق وتشميع كافتيريا مخالفة لميعاد الغلق شرق الإسكندرية

الإثنين، 23 مارس 2020 11:15 م
صور.. غلق وتشميع كافتيريا مخالفة لميعاد الغلق شرق الإسكندرية غلق المحال التجارية
الإسكندرية - جاكلين منير

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واصلت أحياء الإسكندرية، حملات متابعة الالتزام بتطبيق قرار الغلق فى السابعة مساء وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث قاد اليوم الاثنين، حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول حملة مكبرة لتطبيق قرار  رئيس الوزراء باستمرار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ومنع استخدام الشيشة بالمقاهى وقد رافقه كل من العميد  مأمور قسم شرطة المنتزه أول، مدير إدارة أشغال الطريق والإعلانات، معاونى أشغال الطريق، مسئول الغلق بإدارة رخص المحلات.

وتم غلق وتشميع والتحفظ علي جميع الشيش الموجودة بالكافيتريا لأنها مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.

حملات بالاحياء
حملات بالاحياء
حملة بنطاق الحى
حملة بنطاق الحى
غلق المحال التجارية
غلق المحال التجارية
غلق بالشمع الاحمر
غلق بالشمع الاحمر

 


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