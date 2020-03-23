صور .. زعماء العالم تحت حكم كورونا

إعداد : إسراء أحمد فؤاد

أصبح زعماء ورؤساء العالم فى مرمى نيران فيروس كورونا (كوفيد 19)، ودخل العديد منهم فى دائرة المشتبه فى إصابتهم وآخرين أصيبوا بالفعل ويخضعون قيد الحجر الصحى وتلقى العلاج.. ويرصد أبرزهم





















- طال فيروس كورونا المستجد والمتفشي زعماء العالم

- اصبح منهم الأسير قيد الحجر الصحى والأخر يتلقى العلاج فى مستشفى

- وأبرزهم:

- المستشارة الألمانية: آنجيلا ميركل

- خضعت للعزل الصحي عقب مخالطتها لطبيب مصاب

- الرئيس البرتغالى: مارسيلو ريبيلو دى سوسا

- دخل الحجر الصحى طوعيا كإجراء احترازى بعد زيارة أطفال قصره الرئاسى بينهم مصاب

- الرئيس الأمريكى: دونالد ترامب

- خضع لفحص طبى بعد لقاء وفد برازيلي بالبيت الأبيض ثبت بعد ذلك إصابة مساعد رئيس البرازيل

ـ رئيس الوزراء الكندى: جاستن ترودو

- خضع لعزل ذاتى بعد اصابة زوجته ولم تظهر عليه أعراض الإصابة.