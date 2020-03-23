اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور .. زعماء العالم تحت حكم كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 11:16 م
صور .. زعماء العالم تحت حكم كورونا زعماء العالم
إعداد : إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصبح زعماء ورؤساء العالم فى مرمى نيران فيروس كورونا (كوفيد 19)، ودخل العديد منهم فى دائرة المشتبه فى إصابتهم وآخرين أصيبوا بالفعل ويخضعون قيد الحجر الصحى وتلقى العلاج.. ويرصد أبرزهم

 

1
 
 
2
 

 

3
 

 

4
 

 

5
 

- طال فيروس كورونا المستجد والمتفشي زعماء العالم

- اصبح منهم الأسير قيد الحجر الصحى والأخر يتلقى العلاج فى مستشفى

- وأبرزهم:

- المستشارة الألمانية: آنجيلا ميركل

- خضعت للعزل الصحي عقب مخالطتها لطبيب مصاب

- الرئيس البرتغالى: مارسيلو ريبيلو دى سوسا

- دخل الحجر الصحى طوعيا كإجراء احترازى بعد زيارة أطفال قصره الرئاسى بينهم مصاب

- الرئيس الأمريكى: دونالد ترامب

- خضع لفحص طبى بعد لقاء وفد برازيلي بالبيت الأبيض ثبت بعد ذلك إصابة مساعد رئيس البرازيل

 ـ رئيس الوزراء الكندى: جاستن ترودو

- خضع لعزل ذاتى بعد اصابة زوجته ولم تظهر عليه أعراض الإصابة.

 

 

 

 


كورونا نيوز معلومات وتقارير

ميركل

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نقيب الصحفيين يعلن غلق مقر النقابة ويصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

نقيب الصحفيين يعلن غلق مقر النقابة ويصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا

كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا

ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25%

ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25%

البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيديو.. ميركل تتألم من كورونا ماذا قالت؟

فيديو.. ميركل تتألم من كورونا ماذا قالت؟

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة