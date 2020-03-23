اليوم السابع
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صور ..إجراءات مكثفة لتطهير كليات جامعة دمنهور لمواجهة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 03:19 م
صور ..إجراءات مكثفة لتطهير كليات جامعة دمنهور لمواجهة كورونا جامعة دمنهور
البحيرة- ناصر جودة

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أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور تكثيف الجهود لمواجهة إنتشار عدوى فيروس كورونا، مضيفا انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتى منها تطهير وتعقيم جميع المنشآت الحكومية والخاصة .

واوضح رئيس جامعة دمنهور انه تم تكثيف عمليات التعقيم والتطهير والرش بجميع المرافق والمباني داخل الجامعة ومنشآتها من ممرات وطرقات ومناطق دخول الطلاب وقاعات التدريس والمدرجات والمعامل ودورات المياه والمكاتب الإدارية والمداخل والمخارج ،مشيرا إلى توفير جميع المطهرات والمنظفات الوقائية اللازمة والتنبيه على العاملين بارتداء القفازات الطبية والكمامات الواقية .

يذكر أن اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة قد وجه بتواصل الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

كما وجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بضرورة استمرار الحملات الرقابية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

واشار محافظ البحيرة إلى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات إشتباة أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن .

واكد محافظ البحيرة  إلغاء كافة الإحتفالات والفعاليات والإجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين .

 

 

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