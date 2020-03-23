"صلوا فى بيوتكم".. المسجد الأقصى يغير صيغة الأذان لأول مرة.. فيديو

كتب محمد شعلان

رفع المسجد الأقصى شعائر الأذن الجديد للمرة الأولى بالصياغة التي أصبحت متداولة في جميع المساجد بالدول العربية والإسلامية، وأذن المؤذن بعبارات "صلوا في بيوتكم.. صلوا في بيوتكم" ثم أعقبها بقوله اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد، وذلك لدعوة المصلين الالتزام بالصلاة في بيوتهم خوفا من تفشي فيروس كورونا، فيما ظهرت ساحة المسجد الأقصى خالية من المصلين أثناء ترديد عبارات الاذان بعد تعديلها.

لأول مرة في المسجد الأقصى المبارك.. "صلّوا في بيوتكم" pic.twitter.com/lrLEXTIIDk — وكالة شهاب (@ShehabAgency) March 23, 2020

وبالأمس، قرر مجلس الأوقاف الفلسطيني تعليق وإغلاق مؤقت للصلاة في المسجد الأقصى ابتداء من فجر اليوم الإثنين ، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.



المسجد الاقصى بلا مصلين

وقالت بورصة فلسطين، أمس الأحد، إنها ستعلق الصلاة في المسجد الاقصى حتى إشعار آخر لحماية العاملين بها ومنع تقلبات السوق فى ظل تفشى فيروس كورونا، وتقع بورصة فلسطين فى الضفة الغربية المحتلة حيث سجلت السلطات 59 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا،وهناك 48 شركة مدرجة بالبورصة بإجمالي قيمة سوقية يبلغ نحو 3.8 مليار دولار.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية سكان الضفة الغربية للبقاء في منازلهم وأمر بإغلاق المدارس والمعابر مع إسرائيل والأردن.

وقبل أيام، اقتحم مستوطنين ساحات المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال الاسرائيلى رغم تحذيرات ضرورة منع التجمعات في كل دول العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وعرضت وكالة شهاب الفلسطينية، فيديو اقتحام مستوطنين إسرائيليين، ساحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في حين لم يوجد أى مصلين بالمسجد تنفيذا لقرارات منع الصلاة في المسجد خوفا من عدوى كورونا.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد إلى 945 إصابة، بينها 20 حالة وصفت بالخطيرة.