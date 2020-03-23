اليوم السابع
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صحة البحر الأحمر: تطهير 41 من دواوين المصالح الحكومية و12 فندق سياحى.. صور

الإثنين، 23 مارس 2020 09:33 ص
صحة البحر الأحمر: تطهير 41 من دواوين المصالح الحكومية و12 فندق سياحى.. صور جانب من اعمال التطهير
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن استمرار حملات التطهير والتعقيم المختلفة بمدن المحافظة، ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر،  الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

 

من جانبه أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن حرصاً علي الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، تم توجيه فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بمدن المحافظة المختلفة وبمشاركة الوحدات المحلية للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.

 

وأكد في بيان له اليوم، أن قامت الفرق برش وتطهير وتعقيم 12 فندق سياحى بالغردقة، وبالاضافة الى عمل حملات التوعية وتدريب العاملين بالمنشآت السياحية، كذلك 41 ديوان من دواوين المصالح الحكومية، بينهم مبنى حي جنوب الغردقة، والوحده الشاملة لرعاية الاحداث، والإدارة العامة للمياه الجوفية، وقسم شرطة الكهرباء، ومبني الادارة الصحية والسكن الإدارى والمبني الإدارى  شرطة النجدة، ومقر فرع المجلس القومي للمرأة ومبني ادارة المحميات بالبحر الأحمر، وشوارع منطقة الدهار، وشوارع وممرات منطقة الممشى السياحى والشيراتون، ومستشفى الحميات  والمستشفى العام ، والمعمل المشترك، ومطار الغردقة، ومبنى التأمينات والمعاشات، والسنترال السياحى، وسنترال الدهار.

 

وبمدينة رأس غارب تم تطهير وتعقيم مبنى السنترال، ومدرسة ثانوى بنين، ومدرسة ابن سينا، ومدرسة عثمان بن عفان، ومدرسة العبور، وبمدينة سفاجا  تم رش وتطهير وتعقيم مسجد الخالدين بسفاجا، والوحدة المحلية، والمطافى، ومدرسة السادات ومدرسة أحمد حسن،والمواصلات العامة.

 

وبمدينة القصير تم تطهير وتعقيم الادارة الصحية بالقصير، ومقر جمعية رسالة، ومبنى الادارة الزراعية، وقسم الشرطة وجميع المنشآت الآمنية، وتم تطهير وتعقيم جميع مساجد القصير.

 

وبمدينة مرسى علم تم تطهير وتعقيم المعاهد الأزهرية والمساجد، كذلك في الشلاتين تم تطهير وتعقيم مستشفى الشلاتين المركزى والمواصلات العامة.

 

وأكد الدكتور تامر مرعى، على القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة،وأن يتم نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن مع تكثيف الرسائل التوعوية عن طريق فرق التثقيف الصحي والرائدات الريفيات وذلك بما يضمن سلامة وصحة مواطني المحافظة.

 

وأوضح مرعى، أنه تم وضع خطة محددة  للقيام بتطهير وتعقيم كافة المنشآت السياحية والمصالح الحكومية ودور العبادة والأماكن الحيوية وان عملية التعقيم ستتم بصورة مستمرة فى كافة مدن المحافظة .

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البحرالاحمر

الغردقة

اخبار مصر

تعقيم وتطهير المصالح الحكومية

فيروس كورونا

الفنادق السياحية

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