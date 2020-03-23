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شاهد أولى لحظات تطبيق حظر التجول فى السعودية لمواجهة انتشار كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 06:56 م
شاهد أولى لحظات تطبيق حظر التجول فى السعودية لمواجهة انتشار كورونا سيارات الشرطة السعودية فى الشارع لتطبيق الحظر
كتب هيثم سلامة

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مع الدقائق الأولى لتطبيق حظر التجوال في المملكة العربية السعودية، نشرت الداخلية السعودية، "فيديو" لإحدى سيارات الشرطة تجوب الشوارع، لحث المواطنين على البقاء في المنازل. 
 
وزارة الداخلية السعودية، علقت من خلال الفيديو عبر حسابها على موقع تويتر: بالقول "حفاظاً على صحتكم وسلامتكم وأمنكم نأمل منكم البقاء في منازلكم والالتزام بالتعليمات التي وضعت من أجلكم بقائكم في منازلكم يبرهن استشعاركم بالمسؤولية، صحتكم تهمنا وأمنكم واجبنا".

من جانب آخر ، تصدر كلا من هاشتاج "حظر كامل ، حظر التجوال في السعودية" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر، وسط تفاءل كبر واستجابة من المواطنين والتزامهم بالقرار، حيث قالت سارة :" أول يوم بحظر التجول وصارت الدنيا هدوء كأني بمدينة الأشباح الله يحمينا" .

بينما  قال أمين الحازمى:" عند الساعة 7م نظرت من الشباك تأملت لذلك الرجل العجوز يريد أن يقطع الشارع للذهاب للمخبز ليشتري خبزا؛  فإذا برجل الأمن يستوقفه ويأمره أن يرجع بيته هذا الوقت يمنع التجول ! حزن الرجل العجوز لانه غير مصدق انه في المملكة العربية السعودية.. وقفة تامل".

 

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حظر التجول فى المملكة العربية السعودية (3)
 

حظر التجول فى المملكة العربية السعودية (1)

 

وكتب موسى:" الحمد لله كل شي متوفر اكل وشرب وانترنت واهل متعافين وفوق هذا حمايه من الوباء ودولة ووزارتها تشتغل ليل ونهار عشان مواطنيها وغذائهم وصحتهم"، وعلق فهد الحارثى:" عندما ترى شوارع المملكة خالية فعلم أن الشعب استجاب لولاة الأمر ومانقول إلا سمع وطاعة .. سيكون هذا اليوم خالدا في ذاكرة التاريخ ،،يوماً لن ينساه الشعب السعودي "، في نفس الإطار كتب محمد :" يجب السمع والطاعة لولي الأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وعدم التجول محافظة على الصحة العامة ومراعاة لعدم انتشار فيروس كورونا".

حظر التجول فى المملكة العربية السعودية (2)

ودخل المملكة العربية السعودية  قرار حظرالتجول الجزئي الآن حيز تنفيذ لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"ـ وأكد المقدم طلال الشلهوب المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، لقناة العربية،  أن أجهزة الأمن ستبدأ من اليوم متابعة تنفيذ منع التجوال داخل المملكة لمدة 21 يوما، موضحا أن كافة رجال الأمن متواجدون فى الشارع لمتابعة التنفيذ ولن يتم السماح بالخروج إلا للحالات القصوى فقط.

وأضاف الشلهوب خلال مؤتمر صحفى لعدة وزارت سعودية حول أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الاثنين، أنه سيتم فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال لمن يخالف قرار حظر التجوال، وسوف تتضاعف حال تكرار هذه المخالفة وصولا إلى السجن لمدة 21 يوما، وذلك فى إطار إجراءات السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر قرار بمنع التجول من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا، للحد من انتشار كورونا لمدة ( 21 ) يوماً من مساء الأثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.


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