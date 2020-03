شاهد أولى لحظات تطبيق حظر التجول فى السعودية لمواجهة انتشار كورونا

مع الدقائق الأولى لتطبيق حظر التجوال في المملكة العربية السعودية، نشرت الداخلية السعودية، "فيديو" لإحدى سيارات الشرطة تجوب الشوارع، لحث المواطنين على البقاء في المنازل.

وزارة الداخلية السعودية، علقت من خلال الفيديو عبر حسابها على موقع تويتر: بالقول "حفاظاً على صحتكم وسلامتكم وأمنكم نأمل منكم البقاء في منازلكم والالتزام بالتعليمات التي وضعت من أجلكم بقائكم في منازلكم يبرهن استشعاركم بالمسؤولية، صحتكم تهمنا وأمنكم واجبنا".

من جانب آخر ، تصدر كلا من هاشتاج "حظر كامل ، “حظر التجوال في السعودية" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر، وسط تفاءل كبر واستجابة من المواطنين والتزامهم بالقرار، حيث قالت سارة :" أول يوم بحظر التجول وصارت الدنيا هدوء كأني بمدينة الأشباح الله يحمينا" .

بينما قال أمين الحازمى:" عند الساعة 7م نظرت من الشباك تأملت لذلك الرجل العجوز يريد أن يقطع الشارع للذهاب للمخبز ليشتري خبزا؛ فإذا برجل الأمن يستوقفه ويأمره أن يرجع بيته هذا الوقت يمنع التجول ! حزن الرجل العجوز لانه غير مصدق انه في المملكة العربية السعودية.. وقفة تامل".

وكتب موسى:" الحمد لله كل شي متوفر اكل وشرب وانترنت واهل متعافين وفوق هذا حمايه من الوباء ودولة ووزارتها تشتغل ليل ونهار عشان مواطنيها وغذائهم وصحتهم"، وعلق فهد الحارثى:" عندما ترى شوارع المملكة خالية فعلم أن الشعب استجاب لولاة الأمر ومانقول إلا سمع وطاعة .. سيكون هذا اليوم خالدا في ذاكرة التاريخ ،،يوماً لن ينساه الشعب السعودي "، في نفس الإطار كتب محمد :" يجب السمع والطاعة لولي الأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وعدم التجول محافظة على الصحة العامة ومراعاة لعدم انتشار فيروس كورونا".

