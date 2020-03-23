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سكان ووهان يخرجون تدريجيا من أزمة كورونا.. تشغيل وسائل النقل والعودة للعمل

الإثنين، 23 مارس 2020 03:06 م
سكان ووهان يخرجون تدريجيا من أزمة كورونا.. تشغيل وسائل النقل والعودة للعمل كورونا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تم السماح للسكان الذين يعيشون في مدينة ووهان الصينية التى كانت مركز اندلاع وباء كورونا، ويسكنها 11 مليون شخص بمغادرة مجمعاتهم السكنية في مجموعات صغيرة للمرة الأولى منذ أسابيع.

وأوضحت الصحيفة أن  وسائل النقل العام بدأت فى التشغيل مرة أخرى وُسمح للأشخاص بالعودة إلى العمل إذا تم التأكد من أنهم بصحة جيدة. كما يمكن لغير المقيمين ، الذين تقطعت بهم السبل هناك منذ أن دخلت قيود السفر الصارمة حيز التنفيذ في 23 يناير ، البدء في التقدم لمغادرة المدينة. أبلغت الصين عن 39 حالة إصابة بفيروس جديدة منذ يوم الأحد وجميعها مستورد من الخارج.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الاثنين، عدم تسجيل أى إصابة محلية جديدة محلية بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وأنها تلقت تقارير عن 9 وفيات و39 حالة إصابة جديدة جميعها حالات وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي المسجل في الصين إلى 3273 وفاة و81272 إصابة حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومى- أن جميع الوفيات تم تسجيلها في مقاطعة "هوبى" بوسط الصين، وأن الحالات الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع: 10 حالات في كل من بكين وشنجهاي، و6 حالات في كل من مقاطعتي فوجيان وقوانغدونغ، وحالتان في كل من مقاطعتي شاندونغ وقانسو، وحالة واحدة في كل من تشجيانغ وخنان وبلدية تشونغتشينغ ما رفع إجمالي الحالات الوافدة المسجلة إلى 353 حالة حتى نهاية أمس.

 

وأضافت أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة مشتبه بها، فيما خرج 459 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 72841 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 96 ليصل إلى 1749 حالة.

 

 


ووهان

تفشى كورونا

وباء كورونا

الصين

كوفيد 19

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