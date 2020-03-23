اليوم السابع
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سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة الدراجات البخارية من المواطنين فى 15 مايو

الإثنين، 23 مارس 2020 12:18 م
سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة الدراجات البخارية من المواطنين فى 15 مايو متهمين - ارشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى فى منطقة 15 مايو تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، وتحرر محضر بالواقعة. وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، قيام (اثنين من العناصر الإجرامية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية "تروسيكل" بإسلوب توصيل الأسلاك، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث .
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما (فرد خرطوش - حقيبة يد بداخلها "عتلة حديدية، مقص حديدى،مفك، بنسة كهرباء" - مجموعة من مفاتيح الدراجات البخارية).
 
 وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة، وأقرا بتصرفهما فى الدراجات النارية لدى عملائهما (ثلاثة من العناصر الإجرامية "سيئى النية") أمكن ضبطهم وبحوزتهم الدراجات النارية المستولى عليها، كما ضبط بحوزتهم 5 دراجات نارية "تروسيكل" من متحصلات وقائع السرقة، وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على الدراجات النارية المضبوطة من المتهمين بقصد التصرف فيها بالبيع، وأنهم على علم بأنها من متحصلات حوادث سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
تاتى تلك الجهود فى استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.
 

اخبار الحوادث

جريمة سرقة

تشكيل عصابى

دراجات بخارية 15 مايو

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