اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 01:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سبعينية تطلب 2000 جنيه نفقة أقارب من ابنها بعد إيداعها دار مسنين

الإثنين، 23 مارس 2020 01:00 ص
سبعينية تطلب 2000 جنيه نفقة أقارب من ابنها بعد إيداعها دار مسنين محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة تبلغ من العمر 70 عامًا، دعوى نفقة أقارب، ضد نجلها وحفيدها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد طردها من منزل زوجها بعد وفاته واستيلاء نجلها وزوجته عليه، وإيداعها بدار مسنين، لتؤكد: "عانيت منذ عام ونصف من إجباري من نجلي الوحيد بطردي وتعنيفي، ورفض التواصل معي حتي فى فترات الأعياد والمناسبات، بعد سطوه وأولاده على كل ممتلكاتي التى ورثتها عن زوجي".

وتابعت ن.ع.ال، أثناء جلسات نظر القضية، بمحكمة الأسرة:" استغل طعني فى السن وتدهور حالتي الصحية وأجبرني على التوقيع لهما بتوكيل عام بإدارة كل ممتلكاتي، ليجعلني أتسول لأجد الطعام، وعرضنى للدخول إلى المحاكم وأقسام الشرطة، رغم حالتي الصحية الحرجة، وسط اتهامات بالجنون التي شوهت سمعتي، بخلاف السب والقذف، وتعرضي للضرب علي يد حفيدي".

وأكدت السيدة المسنة في دعواها التي تطالب بسد احتياجاتها من دواء ومصروفات معيشية: "سلكت كل الطرق الودية لأخذ جزء بسيط من أموالي لأنفق على نفسي وأرحم من ذل الحاجة، ومد اليد وطلب المعونة وإهانة كرامتي، ولكني فشلت بسبب عنف نجلي وحفيدي".

وأشارت الأم البالغة 70 عامًا أمام محكمة الأسرة فى دعواها التى طالبت فيها بإلزام المدعين عليهم بتخصيص راتب شهرى 2000 جنيه وزيارتها والتواصل معها، إلى أنهم ورثوها على قيد الحياة، بعد أن عاشت عمرها تربي في أولادها وأحفادها.

وأكملت: "رغم تؤسلاتى لهم أقاموا ضدى دعوى حجر حتى يحرمونى من كل ممتلكاتى، وأتسول لهم لأري عطفهم الذي لا يأتى مطلقاً".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن نفقة الأقارب تخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها ان يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وان يكون المطالب بالنفقة موسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.

 


محكمه النقض

محكمه الاسره

دعوى نفقه أقارب

دعوى نفقه حواشى

اخبار الحوادث

عقوق الابناء

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مرتضى منصور عن تسريح الأجهزة الفنية للزمالك: تخاريف من المتآمرين والمخربين

مرتضى منصور عن تسريح الأجهزة الفنية للزمالك: تخاريف من المتآمرين والمخربين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة