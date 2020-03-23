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روسيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى من العمل على تصنيع لقاح ضد كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 02:33 م
روسيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى من العمل على تصنيع لقاح ضد كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت رئيسة الوكالة الطبية والبيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، اليوم الاثنين، أن عمل الوكالة على تطوير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مر مرحلته الأولى.

وفيما أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الاثنين، إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا على أكثر من 165 ألف شخص، ولا يزال أكثر من 72 ألف شخص تحت الإشراف الطبي بسبب الاشتباه في إصابتهم بالفيروس.
 
أعلن ممثل شركة "أزور- أير" الروسية للطيران أن رحلة خاصة للشركة أقلعت إلى المغرب لإجلاء المواطنين الروس من هناك في ظل انتشار فيروس "كورونا".
 
ويعتقد فيتشسلاف إيلين، رئيس قسم معهد المشكلات الطبية الحيوية في أكاديمية العلوم الروسية، أن فيروس كورونا ليس مستبعدا سقوطه مع نيزك في الأراضي الصينية.
 
أعلنت هيئة الطيران المدنى الروسية، توقف جميع الرحلات الجوية بين روسيا والدول الأجنبية بداية من منتصف الليل ، باستثناء الرحلات المنتظمة من موسكو إلى عواصم الدول الأخرى أو المدن الكبيرة، ورحلات الشارتر لإعادة المواطنين الروس إلى وطنهم، وذلك وفقا لتكليف الحكومة الصادر بتاريخ 20 مارس.
 

 


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