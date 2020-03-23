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رسالة يومية من البابا تواضروس للأقباط وقداس لايف بعد غلق الكنائس

الإثنين، 23 مارس 2020 12:05 م
رسالة يومية من البابا تواضروس للأقباط وقداس لايف بعد غلق الكنائس قداسة البابا تواضروس الثاني
كتبت سارة علام

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أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سوف يوجه رسالة يومية للأقباط صباح كل يوم تبث على صفحة الكنيسة بالفيديو بعد أن توقفت القداسات وأغلقت الكنائس على أن تترجم الكنيسة رسالة البابا تواضروس إلى جميع اللغات حتى يتمكن أقباط المهجر من متابعتها.

فيما بدأت كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون، صلوات قداس يومية تقتصر على حضور الآباء كهنة الكنيسة فقط دون حضور شعب الكنيسة وتبثها صفحة كنيسة العذراء أونلاين بتقنية اللايف على الفيسبوك، وذلك ضمن قداسات صوم القيامة المعروف باسم الصوم الأربعيني الكبير.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد قرر غلق الكنائس بعد أن اجتمع باللجنة العامة للمجمع المقدس صباح السبت الماضى، وقال في بيان له نظرًا لأن التجمعات تمثل الخطر الأكبر الذي يؤدي إلى سرعة انتشار الفيروس، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من منطلق مسؤوليتها الوطنية والكنسية ، وحفاظًا على أبناء مصر جميعًا غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.

واختتم البيان:"وإذ تُذَكِّر الكنيسة بقول السيد المسيح: "لاَ تُجَرِّب الرَّبَّ إِلهَكَ" (مت 4 : 7)، تناشد جموع الأقباط في مصر والخارج عدم التهاون إزاء الأزمة الحاضرة، والالتزام بالإجراءات التي تعلنها السلطات المسئولة، للمساهمة بفاعلية في تفادي كارثة تلوح في الأفق، يترجمها تزايد أعداد المصابين بالفيروس والمتوفين في العالم،  فليس من الحكمة أو الأمانة أن يكون الإنسان سببًا في إصابة الآخرين أو فقد أحد أحبائه.

ودعت الكنيسة الجميع إلى رفع صلوات وتضرعات في كل موضع، واثقةً في أن صلواتهم سوف تصل إلى مسامع الرب القدير وأنه سيتحنن علينا ويرفع هذه الضيقة، ويعطي شفاءًا وسلامًا وطمأنينة لكل العالم ويبارك كل الجهود التي تبذل لمواجهة هذا الوباء الذي يهدد العالم كله.

كما نصلي بلا انقطاع لكي ينعم الله على المصابين بهذا الداء بالصحة والعافية وليبارك جهود الأطقم الطبية القائمة على متابعة وعلاج المرضى حتى يتم شفاؤهم.


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