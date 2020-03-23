اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 07:51 م
خالد صلاح
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رئيس وزراء كندا يلوح بفرض إجراءات صارمة للسيطرة على كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 06:51 م
رئيس وزراء كندا يلوح بفرض إجراءات صارمة للسيطرة على كورونا رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو
أ ش أ

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دعا رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، اليوم الإثنين، الكنديين لاتباع إرشادات الصحة العامة بشأن فيروس "كوفيد-19"، محذرا من أنه يمكن فرض تدابير إنفاذ صارمة إذا لم يتوقف الناس عن السلوك الذى يعرض الأرواح للخطر، ومع ظهور صور لتجمعات فى الشواطئ والحدائق والحفلات، قال ترودو فى مؤتمره الصحفى اليومى فى أوتاوا إن الأفراد الذين يشاركون فى مثل هذه الأنشطة "المثيرة للقلق الشديد" لا يعرضون أنفسهم للخطر فحسب، بل يعرضون أيضًا العاملين فى مجال الرعاية الصحية وكبار السن وغيرهم من الأشخاص الضعفاء.
 
وقال "لقد رأينا جميعا صورا على الإنترنت لأشخاص يبدو أنهم يعتقدون أنهم لا يمرضون. حسنا، أنتم لستم كذلك"، داعيا الجميع للبقاء فى المنازل.
 
وقال ترودو إن الحكومة لم تستبعد أى خيارات تنفيذية، ومن المتوقع أن يتحدث مع رؤساء وزراء المقاطعات فى وقت لاحق اليوم لمناقشة الخطوات المقبلة.
 
وسجلت كندا حتى الآن أكثر من 1550 حالة مؤكدة و 20 حالة وفاة على الأقل.
 
وأعلنت كل مقاطعة وإقليم الآن إما حالة الطوارئ أو حالة طوارئ صحية عامة، ولكن حتى الآن لم تلجأ الحكومة الفيدرالية إلى قانون الطوارئ، الذى سيمنحها سلطات خاصة لفرض الحجر الصحى والحد من الحركة.
 

كندا

رئيس الوزراء الكندى

كورونا

فيروس كورونا

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