اليوم السابع
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رئيس مجلس السيادة السودانى يطالب بالالتزام الصارم بقرارات مواجهة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 08:23 م
رئيس مجلس السيادة السودانى يطالب بالالتزام الصارم بقرارات مواجهة كورونا رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ضرورة الالتزام الصارم بكافة الإرشادات الصحية والوقائية والأمنية التى تحد من انتشار فيروس كورونا، وكان مجلس الأمن والدفاع الوطنى فى السودان، قرر فرض حظر للتجوال فى جميع المدن، من الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
 
وسجل السودان حتى الآن، إصابتين بالفيروس: لمواطن خمسينى توفى جراء الإصابة، وأجنبى يعمل فى الأمم المتحدة.
 
وقال البرهان - فى كلمة وجهها للشعب السودانى مساء اليوم الإثنين، إن "ظروفنا الاقتصادية والصحية لا تتحمل أى تبعات لانتشار هذا المرض القاتل"، مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة، ممثلة فى مؤسساتها الرسمية والشعبية، والمواطنين ورأس المال الوطني، الذين ساهموا فى منع اتنتشار الوباء.
 
وأضاف البرهان سنظل نراقب الأزمة العالمية الراهنة المتمثلة فى تفشى الوباء، الذى يوجب علينا جميعا الوعى الكامل بالإجراءات الاحترازية، والتضامن بين الجهود الشعبية والرسمية للحفاظ على الشعب السوداني، داعيا إلى التحلى بأعلى درجات المسئولية وبث ثقافة الوعى بين الجميع للخروج من هذه المرحلة العصيبة التى يمر بها العالم أجمع.
 
وأعلن تدشين صندوق قومى لدعم مواجهة هذا الوباء العالمي، مؤكدا وضع كل امكانيات الدولة والقوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى، تحت تصرف اللجنة العليا لمجابهة الوباء.
 

السودان

مجلس السياده السودانى

كورونا

فيروس كورونا

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