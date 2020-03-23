رئيس حى ثان الزقازيق تتابع أعمال غلق المحلات والمقاهى لمواجهة كورونا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تابعت ثناء فوزى رئيسة حى ثان الزقازيق، منذ مساء الأحد وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين جهود إدارات الحى المختصة فى غلق المحلات والمقاهى المخالفة لقرار رئاسة مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت رئيسة الحى بالمرور على الحملات المنتشرة بنطاقات الحى حيث تم تشميع عدد من المحال من صالونات ومقاهى وعطور وشركات، وتحررت محاضر للمخالفين وتم التحفظ على بعض إشغالاتهم للطريق العام وإيداعها فى مخازن الحي.

وتواصل رئاسة حى ثان الزقازيق الحملات المسائية لإغلاق المحلات التجارية والمقاهى المخالفة بالقوة الجبرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

كما تواصل رئيسة الحى مناشدتها لأصحاب المحلات والمقاهى والمواطنين عموما بالإلتزام فى منازلهم وعدم النزول إلا فى للضرورة تجنبا للعدوى حتى تجتاز البلاد أزمة وباء كورونا بسلام إن شاء الله.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرار ينص على غلق جميع المطاعم والمقاهى والمحلات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

يشار إلى أن المحافظة شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.