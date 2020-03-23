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رئيس البورصة:دعم الرئيس أدى لأرتفاع قيم التبادلات وهناك تفاؤل كبير

الإثنين، 23 مارس 2020 08:07 م
رئيس البورصة:دعم الرئيس أدى لأرتفاع قيم التبادلات وهناك تفاؤل كبير جانب من المداخلة
كتب أيمن رمضان

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قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم البوصة بـ 20 مليار جنيه، من خلال البنك المركزى، كان له أثر واضح على أدائها، وتابع:" البورصة شهدت ارتفاعًا على مستوى قيم التبادلات، كما أن المستويات التي تم عليها التداول تعكس تفاؤلًا بمبادرة الرئيس".

وأضاف "فريد" خلال مداخلة هاتفية لقناة "TeN" اليوم الأحد: "أنه يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الفترة الحالية فترة تقلبات بصفة عامة" موضحًا أن مبادرة الرئيس تعد دعمًا في غاية الأهمية خاصة في فترة غير اعتيادية والتي تمر بها مصر والعالم جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن المبادرة تعد كذلك شهادة طيبة بالبورصة وتعكس قناعة بأداء الشركات على المديين المتوسط والطويل.

وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية قد قالت إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى حقق أكبر قفزة فى العالم بعد أنباء تفيد بأن البنك المركزى سيدعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه مصرى، بما يعادل 1.3 مليار دولار.

وأوضحت بلومبرج أن مؤشر EGX30 قد ارتفع بنسبة 6.8% بعد فترة قصيرة من افتتاح البورصة اليوم فى القاهرة،  ليمدد الزيادة بنسبة 5.9% التى شهدتها الجلسة السابقة. وارتفع البنك التجارى الدولى والشركة الشرقية SAE  5% و10% على التوالى، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر.

وأشارت بلومبرج إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى وبعد إغلاق البورصة أمس الأحد قال إنه سيقدم الأموال لدعم سوق الأسهم، بينما حث المصريين على احترام الإجراءات الصارمة المعمول بها لاحتواء انتشار فيروس كورونا فى مصر.

 وتأتى المساعدة بعد أن قال كلا من البنك الاهلى وبنك مصر فى مصر الأسبوع الماضى أنهما سيضخان 3 مليار جنيه فى السوق. ولا يزال مؤشر البورصة المصرى منخفضا 26% هذا لعام، مقارنة ب، 31% تراجع لمؤشر MSCI EM.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد واصلت ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وجاء الصعود بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.13% ليصل إلى مستوى 914 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.31% ليصل إلى مستوى 1021 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 588 نقطة.

 

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