اليوم السابع
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"دى معركتنا.. ولازم ننتصر" حملة توعية من محافظة القاهرة لمواجهة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 11:45 م
"دى معركتنا.. ولازم ننتصر" حملة توعية من محافظة القاهرة لمواجهة كورونا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أطلقت محافظة القاهرة حملة توعية بالتعاون مع إحدى المؤسسات، وذلك بهدف التوعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تحت شعار "دي معركتنا.. ولازم ننتصر".

وتشمل الحملة كل ما يتعلق بسبل الوقاية من المرض، والطريقة المثالية لحماية نفسك والآخرين من خطر الإصابة، من خلال لوحات إعلانية إرشادية في كافة أنحاء المحافظة، وفيديو توعوي يعرض على الشاشات العملاقة؛ وذلك لمنع انتشار الفيروس في هذا التوقيت الحرج.

وتقوم الحملة على الإرشادات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، مثل تجنب السلام المباشر، وغسل اليدين جيدًا لمدة 20 ثانية، وعدم التواجد بالأماكن المزدحمة، واستخدام المناديل عند السعال، بالإضافة إلى زيارة أقرب مستشفى للحميات عند استشعار الحاجة لذلك، أو التواصل على الأرقام 105، و15335.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للقضاء على تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكتروني للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.

كما تم تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يومياً، على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم كما يصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.

 


التوعية

كرونا

فيروس كرونا

القاهرة

محافظ القاهرة

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