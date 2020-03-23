اليوم السابع
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حملة لضبط الغير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية ببئر العبد بشمال سيناء

الإثنين، 23 مارس 2020 04:55 م
حملة لضبط الغير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية ببئر العبد بشمال سيناء جانب من الحملة
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء فى بيان له، انه تطبيقا للقرارات الوزارية وتعليمات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نفذ مجلس المدينة حملة متابعة ترأسها محسن سالم، رئيس المركز والمدينة خلالها تم متابعة صالات السايبر للتأكد من الالتزام بالقرارات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ،وتم التأكد من جدية الالتزام والتنبيه على أصحابها بضرورة الالتزام بالقرارات وتطبيق القانون على المخالفين .

وفى سياق متصل أعلنت الوحدة المحلية لقرية 6 أكتوبر إحدى قرى مركز بئر العبد، انه تم المرور على كافتيريا 6 أكتوبر ومتابعة سير السيارة التى تحمل حالتى مصابين بفيروس مسافرين على الطريق الدولى، وتبين أن السيارة التى تقلهم لم تقف بالكافتريا وأنه لا يوجد بالاستراحة أى أفراد .

وكان أهالى قريةً 6 أكتوبر أرسلوا أمس استغاثات للجهات المسئولة بمراجعة كافتيريا هى محطة استراحة معتادة على الطريق للمسافرين ، بعد ان اعلن عن مرور مصابين فلسطينيين فى طريقهم من القاهرة  لمعبر رفح .

وسبق وأعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء  قرارت داعمة للأحتياطات التى تتخذها الدولة احترازا من وباء كورونا ،وأوضح بيان لمحافظة شمال سيناء أن القرارات التى أصدرها المحافظ حذرت من إقامة حفلات الأفراح وسرادقات العزاء أو إقامته فى دور المناسبات ، مع اقتصار العزاء على تشييع الجنازة.

وحذر تشغيل النوادى والصالات المخصصة للأفراح وغيرها من المناسبات سواء التابعة للمصالح الحكومية أو الفنادق الخاصة مثل قاعة الماسة وسويس إن ولانا وقمر الزمان وغيرها من القاعات.

منع إقامة الفاعليات التى تقيمها مجالس المدن ووحدات الجهاز الإدارى بشمال سيناء ، مع إحالة المخالفين للمسائلة القانونية.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت التى تخالف توقيت الإغلاق المنصوص عليها بقرار  رئيس الوزراء مثل الكافتريات والمطاعم والمقاهى والكافيهات والملاهى والنوادى الليلية، كغلق المنشأة وتشميعها على الفور وتحرير محضر وغرامة رادعة.

وفى سياق متصل أعلنت مديرية التضامن بشمال سيناء عن عدم تلقى شكاوى ورقية من المواطنين بمكتب مدير عام المديرية أو مكتب خدمة المواطنين والاقتصار على تقديم الشكاوى على رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والخط الساخن ، أو على تليفونات المديرية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد حيث يأتى أن هذا الإجراء للحد من احتمالات العدوى من الفيروس وسلامة العاملين والمواطنين من اية احتمال لانتقال العدوى نتيجة الاختلاط.

 

 

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