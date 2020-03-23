حملات على المحلات والمقاهى فى سوهاج للتأكد من التزامها بقرار الإغلاق

وتفقدت الحملة المحال التجارية والمقاهي للتأكد من إغلاقها في المواعيد المقررة لها وتم تكليف كافة المسئولين من الجهات المعنية بالاستمرار في أعمال تطهير الأسواق والشوارع والميادين عقب إغلاقها بشكل دوري وذلك بالمواد المطهرة لتقليل مصادر العدوى والحد من انتشار الفيروس.

ومن جانبه طالب جمال شومان نائب رئيس المدينة، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخدتها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا وعدم التهاون لعدم حدوث أزمة كبيرة مثل بعض الدول الأوروبية التي تهاونت في بداية الأمر ووصلت في نهاية الأمر إلى وفاة الآلاف من مواطنيها.

جاءت الحملة تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي نص على غلق جميع المطاعم والمقاهي والكفتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية المولات التجارية وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة. ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ٣١ مارس الجاري.