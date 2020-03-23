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حملات على المحلات والمقاهى فى سوهاج للتأكد من التزامها بقرار الإغلاق

الإثنين، 23 مارس 2020 10:56 م
حملات على المحلات والمقاهى فى سوهاج للتأكد من التزامها بقرار الإغلاق حملات على الأسواق والمحلات للتأكد من التزامها بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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قاد على رفاعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، مساء اليوم يرافقه اللواء خالد الريفى مساعد المدير للشمال، وجمال شومان نائب رئيس المدينة، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمقاهي للتأكد من التزامها بالقرارات التي اتخدتها الحكومة والإغلاق في تمام السابعة مساءا وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتفقدت الحملة المحال التجارية والمقاهي للتأكد من إغلاقها في المواعيد المقررة لها وتم تكليف كافة المسئولين من الجهات المعنية بالاستمرار في أعمال تطهير الأسواق والشوارع والميادين عقب إغلاقها بشكل دوري وذلك بالمواد المطهرة لتقليل مصادر العدوى والحد من انتشار الفيروس.

ومن جانبه طالب جمال شومان نائب رئيس المدينة، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخدتها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا وعدم التهاون لعدم حدوث أزمة كبيرة مثل بعض الدول الأوروبية التي تهاونت في بداية الأمر ووصلت في نهاية الأمر إلى وفاة الآلاف من مواطنيها.

جاءت الحملة تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي نص على غلق جميع المطاعم والمقاهي والكفتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية المولات التجارية وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة. ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ٣١ مارس الجاري.

 

 


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