حبس عاطل كون تشكيل عصابى مع متهم محبوس لشراء السيارات المسروقة فى المنوفية

المنوفية-محمد فتحى

قرر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس عاطل كون تشكيل عصابى مع محبوس لشراء السيارات المسروقة فى المنوفية،أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور، من ضبط عاطل بالاشتراك محبوس تشكيل عصابى لشراء السيارات "فان" المبلغ بسرقتها وإصطناع أوراق وفواتير شراء لتلك السيارات لإعادة بيعها مرة أخرى ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من أنه فى ضوء ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم سرقة السيارات وضبط التشكيلات العصابية القائمة عليها،فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور بمشاركة قطاع الأمن العام قيام شخصان لهما معلومات جنائية، أحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا– مقيمان بمحافظة المنوفية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى شراء السيارات "فان" المتحصلة من وقائع سرقات "بمبالغ زهيدة" وقيامهما بكشط أرقام الشاسيهات وإستبدالها بأرقام أخرى وإصطناع أوراق وفواتير شراء لها منسوب صدورها لشركات إنتاجها، لإعادة ترخيصها بأسماء مواطنين "حسنى النية" وإعادة بيعها،عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، والنقيب أحمد عبد القوى معاون مباحث قسم شبين الكوم، و تم إستهداف المتهم الآخر بعدة أكمنة أسفرت عن ضبطه.

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها، وإعترف بإرتكابه 14حادث بالإشتراك مع المتهم المحبوس بذات الأسلوب، وأضاف بإقتصار دوره على تزوير فواتير الشراء لتلك السيارات لإعادة ترخيصها.. وبتفتيش مسكن المتهم المحبوس عُثر على 3 فواتير شراء خاصة بدراجات نارية - توكيل إدارة لسيارة ملاكى "يُشتبه فى كونهم مزورين"، وتم ضبط 12 سيارة أخرى، بالإضافة إلى سابقة التحفظ على سيارة أخرى، تم إتخاذ الإجراءات القانونيةوجارى تكثيف الجهود لضبط السيارة الأخيرة،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكن قطاع مصلحة الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، من كشف غموض سرقة 900 ألف جنية من موظف شركة الكهرباء فرع الباجور ،وضبط عاطلين مرتكب الواقعة وبحوزتهم 825 ألف و500 جنية والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة ،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية،قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من سرقة سرقة 900 ألف جنية من موظف شركة الكهرباء فرع الباجور .

على الفور قرر اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير لأمن العام، تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة كشف غموض الواقعة وتحديد المتهمين مرتكب الواقعة،برئاسة اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، واللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، و بالتحرى والبحث تبين أن مرتكب الواقعة كلا من ع .س 31 عاما عاطل،م.م 28 عاما عاطل ومقيمان قسم منوف، ويقنطون بشقة مفروشة بمدينة الإسكندرية، على الفور تم إعداد مأمورية سرية بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية ، برئاسة العميد طارق رصاص مفتش مباحث مركز شرطة منوف وقسم منوف، و المقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والرائد مصطفى حسانين رئيس مباحث قسم منوف ،والنقباء محمد خليل وعبد الرحمن سعد معاونى مباحث المركز ، وتم ضبط المتهمان ع .س 31 عاما عاطل،م.م 28 عاما عاطل ومقيمان قسم منوفوبحوزتهم 825 ألف جنية أموال شركة الكهرباء والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة ،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد أعلن عن تحرير 374 محضرتمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية أمس الأربعاء ، وذلك لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة عن يوم 19/ 3/ 2020 ، أسفرت عن تحرير 67 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات، و307 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الاسعار وإنتهاء الصلاحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي و بدون ترخيص.

وأضاف أنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها، تحرير 7 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بمراكز (تلا – أشمون – الباجور ) وتم التحفظ على 10 شيكارة دقيق مجهول المصدر ،وكرتونة عصير مجهولة المصدر، 6250 كجم أرز مجهول المصدر، 101 كجم لحوم منتهية الصلاحية ، والتحفظ على 80 كجم مسلى مجهولة المصدر، 10 كرتونة منظفات مجهولة المصدر وقد شدد محافظ المنوفية على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وحماية المواطنين ضد أى تلاعب.