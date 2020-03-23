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جونسون: بريطانيا ستعلق التجمعات الكبيرة وحفلات الزواج

الإثنين، 23 مارس 2020 10:58 م
جونسون: بريطانيا ستعلق التجمعات الكبيرة وحفلات الزواج رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
رويترز

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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن بريطانيا ستوقف حفلات الزواج وغيرها من التجمعات وستغلق المتاجر والملاعب لدفع المواطنين للالتزام بتعليمات البقاء في المنازل لتخفيف آثار فيروس كورونا.

وقال جونسون إن كل المتاجر التي تبيع سلعا غير ضرورية ستغلق وكذلك المكتبات ودور العبادة وستعلق الفعاليات الاجتماعية باستثناء الجنازات مشيرا إلى أن بلاده تواجه أخطر تهديد منذ عقود.  

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قال إنه سيتوجه بنصيحة واحدة للبريطانيين وهى: "يجب أن تبقى في المنزل".

وأضاف "بدون جهد وطني ضخم لوقف نمو هذا الفيروس ، ستأتي لحظة لا يمكن لأي خدمة صحية في العالم مواجهتها؛ لأنه لن يكون هناك ما يكفي من أجهزة التهوية ، أو أسرة العناية المركزة الكافية ، ما يكفي من الأطباء والممرضات ،"

وأوضح "من هذا المساء يجب أن أعطي البريطانيين تعليمات بسيطة للغاية - يجب أن تبقوا في المنزل. لأن الشيء الحاسم الذي يجب علينا القيام به هو وقف انتشار المرض بين الأسر"


بريطانيا

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جونسون

كورونا

فيروس كورونا

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