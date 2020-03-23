جسر مومباى خال تماما بعد حظر التجول في الهند.. فيديو

كتب محمد شعلان

تحولت مدينة مومباي الشهيرة في الهند إلى مدينة أشباح لا تظهر عليه أي معالم للحياة بعد أن أعلنت السلطات الهندية حظر التجول في جميع أنحاء البلاد لمدة 14 ساعة يوميا، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، فيديو لجسر مومباي وهو خالي من أي حركة للسيارات بعد أن كان ممتلئا طوال الليل والنهار بحركة السيارات ولكن توقعت عليه الحركة الان بسبب مكوث المواطنين في منازلهم خوفا من تفشي كورونا.

Typically buzzing with traffic, the Mumbai Bridge in India appears empty as the country imposed a curfew in an effort to slow the spread of the novel coronavirus. https://t.co/0qGq697ByP pic.twitter.com/3IYI3wK0Pp — ABC News (@ABC) March 23, 2020

وقررت السلطات المعنية فى دولة الهند، اليوم الاثنين، إيقاف جميع الرحلات الجوية الداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



جسر مومباي يخلو من اى حركة

وحذر خبير كبير فى الصحة العامة فى الهند من أن بلاده يمكن أن تشهد أسوأ سيناريو لفيروس كورونا فى البلد وهو احتمال كئيب للإصابة بنسبة 60% من سكانها البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة، ليصل عدد المصابين بفيروس كورونا المتوقع بالهند إلى 800 مليون شخص.

ووفقا لخبير الصحة العامة تستند هذه التوقعات عن سيناريو فيروس كورونا فى الهند على مدى انتقال الفيروس بسرعه فى بلاد الهند، مثلما يحدث فى إيطاليا وهو ما يتوقع بأن تصل معدلات الاصابة لـ60% بين المواطنين الهنود.

وحذر لاكسمينارايان أن الهند ليست فى وضع مختلف عن الولايات المتحدة أو بريطانيا حيث تم وضع توقعات قاتمة مماثلة.

وأشار أن طبيعة الحياة فى الهند حيث يعيش الناس فى مدن مزدحمة ويتنقلون فى وسائل النقل العام المزدحمة مع عدم وجود مسافة آمنه بين الأشخاص وهو ما سيسرع من انتشار العدوى بألفيروس وارتفاع حالات الاصابه بشكل كبير.