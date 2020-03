جسر مومباى خال تماما بعد حظر التجول في الهند.. فيديو

تحولت مدينة مومباي الشهيرة في الهند إلى مدينة أشباح لا تظهر عليه أي معالم للحياة بعد أن أعلنت السلطات الهندية حظر التجول في جميع أنحاء البلاد لمدة 14 ساعة يوميا، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، فيديو لجسر مومباي وهو خالي من أي حركة للسيارات بعد أن كان ممتلئا طوال الليل والنهار بحركة السيارات ولكن توقعت عليه الحركة الان بسبب مكوث المواطنين في منازلهم خوفا من تفشي كورونا.

Typically buzzing with traffic, the Mumbai Bridge in India appears empty as the country imposed a curfew in an effort to slow the spread of the novel coronavirus. https://t.co/0qGq697ByP pic.twitter.com/3IYI3wK0Pp