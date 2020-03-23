توزيع 4 آلاف كمامة وجوانتى على العاملين بمياه الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه تم شراء 4 آلاف كمامة وجوانتى من أجل توزيعها على العاملين من أجل مواجهه فيروس كورونا المتجدد وأيضا من أجل الحرص على سلامة العاملين وبيئة العمل وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وحرصه على صحة وسلامة العاملين.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم:"نظرا لظهور فيروس كورونا المتجدد وزيادة إقبال المواطنين على شراء الكمامات والادوات الوقائية يشهد السوق عجزا صارخا فى توافرها مما استوجب على الشركة شراءها بأى ثمن او تكلفة حيث تم شراء هذه الكميات من محافظة اسيوط وقد تم الإتفاق ايضا مع مصنع نجع حمادى لقصب السكر لتوفير كميات من الكحوليات لاستخدامها كمطهرات وذلك حفاظا على سلامة وصحة العاملين داخل الشركة لأن العنصر البشرى هو الركيزة الأساسية التى ترتقى وتتقدم الشركة على يديه".

وأشار درة، إلى أنه تم تعقيم كافة المبانى والمحطات التابعة للشركة ضد هذا الفيروس اللعين وتوزيع المطهرات والكحوليات على العاملين والتنبيه عليهم بصفة مستمرة بكافة الارشادات التى أعلنت عنها وزارة الصحة والتى تمنع عدم انتشار وانتقال الفيروس بين الأشخاص ، كما كلف رئيس مجلس الإدارة العقيد محمد كمال مدير عام الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة بتوفير كافة سبل السلامة وتوفير بيئة العمل المناسبة التى من خلالها يستطيع العامل إنجاز مهامه دون التعرض لأى إصابة أو أمراض أو نقل عدوى .

من جانبه قال العقيد محمد كمال انه سيتم توزيع الكمامات والجوانتيات على العاملين بقطاع مياه الشرب وقطاع الصرف الصحى والقراء والمحصلين ثم يتم التوزيع على كل موظف يتعامل مباشرة مع الجمهور كأسلوب من أساليب الوقاية ضد فيروس كورونا وطبقا للارشادات التى أعلنت عنها وزارة الصحة.